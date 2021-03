Per la quarta serata di Sanremo 2021 Arisa, che è una delle Big in gara di questa 71esima edizione del Festival, è tornata sul palco con “Potevi fare di più”, brano scritto per lei dal collega Gigi D’Alessio. Non è certo la sua prima volta all’Ariston, ha partecipato alla kermesse musicale altre sei volte ma l’emozione è sempre alle stelle.

Giovedì sera, alla puntata dedicata ai duetti, Arisa si è esibita con Michele Bravi in "Quando" di Pino Daniele ma è dalla prima sera che si parla di lei per il suo stile e per la sua originalità. Per l'esordio del 71esimo Festival aveva indossato un tailleur dallo stile mannish rosso fuoco, arricchito da un bracciale preziosissimo in vista. Poi la performance con Michele Bravi con una maxi camicia bianca portata sopra l'abito di seta scuro.















Per la terza esibizione, invece, Arisa ha cambiato decisamente stile, puntando tutto su un outfit elegantissimo in black&white. Ha detto addio a tailleur e abiti da sera per indossare un maxi cappotto. Che nel dettaglio è un modello firmato Atelier Emé con bavero e maniche di raso bianco e un unico bottone all'altezza della vita che lasciava in vista i pantaloni palazzo in total black.

















Sotto la giacca-cappotto un top scollato, i capelli ancora una volta lasciati sciolti e lisci e la manicure con uno smalto bianco latte. La sua esibizione ha stregato ancora una volta il pubblico. Tutti rapiti dalla sua interpretazione del singolo "Potevi fare di più", intensa ed emozionante, ma non è sfuggito un dettaglio.











Il pubblico social collegato in direttacon Rai1, che come abbiamo detto ha applaudito la performance di Arisa, è rimasto colpito dal suo caschetto nero con frangia di e a molti ha ricordato Virginia Raggi. Diversi i commenti apparsi su Twitter come «È identica a Virginia Raggi», «Sembra la sindaca di Roma» e «Il cosplay della Raggi».

