Tommaso Zorzi è grande protagonista in queste ore sui social network. Nelle ultime ore aveva fatto una considerazione sul fatto che è ormai single da diverso tempo ed ha detto che vorrebbe cambiare al più presto questa situazione: “Comunque io non posso continuare a essere single come la me…a. Non si può, bisogna risolvere questa questione”. Poi su Francesco Oppini aveva detto: “Detto questo sto guarendo perché è da almeno sei ore che non nomino Francesco Oppini”.

Nell’appuntamento di ‘Verissimo’ che sarà mandato in onda sabato 6 marzo, l’influencer ha anche parlato di Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria: Tommaso si è detto deluso da alcune affermazioni e gesti fatte dalle ex concorrenti nei suoi confronti. Una volta terminata la sua avventura nel reality ha visto una serie di clip: “Falsa Giulia strafalsa Guenda, falsissima Maria Teresa Ruta”. Dei giudizi davvero molto netti, che non lasciano spazio a troppe interpretazioni di fondo. (Continua dopo la foto)















Tommaso Zorzi, come promesso, si è poi collegato su Instagram con il suo amico speciale Francesco Oppini. Hanno deciso di parlare un po’ dopo l’avventura nella Casa più spiata d’Italia, ma da parte del giovane influencer c’è stato un imbarazzo totale: “Mi vorrei sotterrare due metri sotto terra con una pala”. Questa reazione è scaturita nel momento in cui ha saputo che era all’ascolto anche la partner del figlio di Alba Parietti, ovvero Cristina Tomasini. Ma vediamo cosa gli aveva detto. (Continua dopo la foto)

















Tommaso Zorzi gli ha infatti detto in diretta: “Io ti ho adocchiato subito”. E Oppini a quel punto ha affermato: “Tra l’altro c’è Cristina collegata, salutiamo anche lei”. E il 25enne ha aggiunto: “Cosa le dico? Ciao Cristina, mi vorrei fare il tuo ragazzo?”. I fan ovviamente si sono scatenati con i commenti quando hanno capito che in ascolto c’era anche la dolce metà di Francesco. Sono state innumerevoli le reazioni dei follower, che si sono fatti una risata per la gaffe di Zorzi. (Continua dopo la foto)









Questi sono stati i commenti di numerosi utenti: “Sto volando altissimo“, “Ho un po’ urlato quando l’ha detto”, “Tommaso che ci prova spudoratamente con Francesco e solo dopo scopre che la sua fidanzata è online e li sta guardando”, “Se è un sogno non svegliatemi, voglio guardare questo video per il resto dei miei giorni”. Chissà cosa accadrà nei prossimi giorni, intanto Tommaso Zorzi ha avuto il suo momento di grande imbarazzo.

