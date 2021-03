Ultimo appuntamento della settimana con Barbara D’Urso e ‘Pomeriggio Cinque’. La trasmissione in onda su Canale 5 si è concentrata nella prima parte su fatti di cronaca e sicuramente più seri, come succede ormai da molto tempo. La seconda parte, che dovrebbe contenere argomenti sicuramente più leggeri, è invece stata ad altissima tensione. Tutta colpa di alcune ospiti che hanno decisamente alzato un po’ troppo gli animi. E la padrona di casa è stata costretta all’intervento.

Nella puntata del 4 marzo, dopo aver ascoltato una storia di discriminazione sessuale, Barbarella aveva perso la ragione: “Nel 2021 no. Perché se no che lavoro sto facendo io da 14 anni qua?”. La donna si è dunque mostrata estremamente dispiaciuta per un episodio da censura. Non riesce proprio a capacitarsi del fatto che ancora oggi ci siano persone che si comportino in questa maniera e che non riescano ad accettare diversi orientamenti sessuali. Stavolta è successo dell’altro. (Continua dopo la foto)















Tra gli ospiti invitati da Barbara D’Urso c’erano anche Maria Monsè e Patrizia Groppelli. Dovevano parlare per l’esattezza della decisione da parte di alcune mamme che hanno da poco partorito di posare con foto sensuali. E dopo aver scattato queste istantanee decidono di postare il tutto sui social network. Le idee delle due donne sono state completamente differenti e sin da subito lo studio si è infiammato. La situazione ha raggiunto momenti davvero tesissimi: uno scontro feroce. (Continua dopo la foto)

















Patrizia Groppelli ha anche nominato la figlia Perla Maria della Monsè, ma poi ha chiesto scusa a Barbara D’Urso. La Groppelli ha attaccato duramente l’attrice: “Tu non conti nulla, oltre ad essere un’oca sei anche cretina. Chiedo scusa a te Barbara, questa mi provoca da quando è entrata. E poi lei è tanto attenta al fisico, mentre il marito ha una panza che sembra Babbo Natale”. Maria Monsè ha replicato: “Io non mi abbasso al tuo livello. L’educazione non la conosci, sei un’arpia”. (Continua dopo la foto)









Alla fine dell’argomento in questione la Groppelli si è rivolta nei confronti di Karina Cascella, altra ospite presente in studio, e le ha detto: “Tu sei un’ottima madre, hai dovuto rimboccarti le maniche, hai lavorato sodo per crescere questa bambina”. Quando però la Monsè è stata insultata pesantemente, è stata Barbara D’Urso a chiedere le sue scuse. Scuse che però non sono giunte direttamente all’attrice.

“È una vergogna, sei assurda!”. Ira contro Maria Monsè, bufera per la nuova foto con la figlia