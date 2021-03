Nuovo appuntamento con ‘Oggi è un altro giorno’ di Serena Bortone. La trasmissione presentata dalla conduttrice televisiva ha vissuto un momento di tensione nella giornata del 5 marzo. La padrona di casa è stata costretta a intervenire e a bloccare una situazione che poteva scatenare numerose polemiche, soprattutto sul web. Le precauzioni da quando è scoppiata un anno fa la pandemia da coronavirus sono triplicate e anche nei programmi si fa moltissima attenzione alle regole.

Serena Bortone, come è solita fare, ha invitato alcuni ospiti nel suo format televisivo e proprio due di loro si sono resi protagonisti di un gesto sbagliato. Ovviamente non c'è stata malafede nella loro azione, ma quella disattenzione non poteva proprio passare inosservata e la presentatrice Rai è stata costretta immediatamente a intervenire. Gli argomenti principali di questi giorni fanno riferimento alle dinamiche di Sanremo 2021. Ma andiamo a vedere cosa è successo in studio.















Oltre a rispettare le distanze di sicurezza è importante anche non scambiarsi oggetti. Infatti, anche durante il Festival i fiori sono portati con una persona che indossa dei guanti. Invece nella puntata del 5 marzo di Serena Bortone è avvenuto un duetto tra i cantanti Memo Remigi e Gigliola Cinquetti. Il microfono della donna ha però improvvisamente smesso di funzionare. E a quanto pare i microfoni stanno dando parecchi problemi nella televisione pubblica italiana, come accaduto a Sanremo.

















Nel momento in cui il microfono ha cessato di funzionare, Memo Remigi ha tentato di passare il suo alla collega. Cosa che non è affatto consentita per il rispetto delle norme anti-coronavirus. Quindi, Serena Bortone ha subito interrotto questo scambio: "No, non so se si possono passare i microfoni, attenzione". E il cantante ha desistito e non lo ha più donato alla donna. La conduttrice televisiva ha concluso il suo intervento riferendosi appunto alle problematiche del Festival.









La padrona di casa di ‘Oggi è un altro giorno’ ha chiosato: “In tutta la Rai abbiamo dei problemi coi microfoni ultimamente”. Memo Remigi ha anche aggiunto, rivolgendosi ai tecnici del programma: “Dovrebbe aprire il microfono della signora”. Nonostante questi intoppi, la trasmissione è stata condotta in porto da Serena Bortone, che è riuscita a destreggiarsi in una situazione sicuramente inaspettata.

