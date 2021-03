“Ero molto spaventata”. Ora che il GF Vip è finito Rosalinda Cannavò può dirlo. La confidenza privata

Tra gli ospiti Verissimo 6 marzo non ci saranno solo i finalisti del Grande Fratello Vip. Rosalinda Cannavò sarà ospite di Andrea Zenga, suo attuale fidanzato. Nella casa l’ex gieffina ha vissuto una fase molto ‘combattuta’ tra Andrea Zenga e Giuliano, lo storico fidanzato che ha lasciato per iniziare una relazione con il figlio dell’ex calciatore.

La relazione nata all'interno della casa più spiata d'Italia sembra proseguire a gonfie vele. In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, il figlio di Walter Zenga si è voluto raccontare il suo sentimento per Rosalinda Cannavò e il primo incontro con il padre dopo l'uscita dal GF Vip. "Non mi faccio condizionare da quello che c'è stato prima", ha spiegato Andrea Zenga.















"Credo che ne abbia passate tante e che sia anche per questo una persona facilmente attaccabile. Non glielo voglio far pesare, voglio basarmi su quello che provo io". E ha poi chiosato sull'argomento: "Ammetto, sono un po' cottarello". Anche sua mamma, Roberta Termali, ha approvato la nuova relazione del figlio. "Io la accolgo a braccia aperte. Mi fido molto di Andrea, e poi chi di noi non ha mai sbagliato? Io credo molto nelle seconde possibilità", ha spiegato la Termali parlando di Rosalinda Cannavò.

















Ora la coppia arriva in tv. Nel salotto di Verissimo Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono raccontati e hanno rivelato qualcosa di inedito della loro storia appena sbocciata. Dalle anticipazioni del sito ufficiale Mediaset, Rosalinda parlerà della situazione che ha vissuto all'interno della casa, combattuta tra Giuliano, il suo ex fidanzato, e Andrea.









“Ero spaventata pensando a cosa potesse essere la vita fuori”, spiega Rosalinda Cannavò a Verissimo “ma è ancora più bella”. L’attrice racconta a Silvia Toffanin che tra lei e Andrea Zenga c’è un grande feeling.

