Manca davvero pochissimo alla quarta serata di Sanremo 2021. E una delle concorrenti big in gara sta facendo spaventare moltissimo i suoi fan, visto che si è ripresa dentro il letto con una flebo attaccata al braccio. Questa situazione sta facendo dunque mettere in ansia tutto il pubblico, ma anche la stessa cantante. Sicuramente non sarà tranquillo nemmeno il direttore artistico Amadeus, che spera di non dover incorrere in un’altra problematica dopo ciò che è successo con Irama.

Per la precisione a non stare in perfette condizioni di salute è Gaia Gozzi, la vincitrice della scorsa edizione di ‘Amici’ che sta gareggiando per la prima volta alla kermesse musicale più famosa in Italia. Lei è in competizione con la canzone ‘Cuore amaro’. Sono in tantissimi ad augurarsi un suo successo a Sanremo, ma questi ultimi video di queste ore non fanno dormire sonni tranquilli. Andiamo a vedere cosa è accaduto all’artista della 71° edizione del Festival targato Amadeus-Fiorello. (Continua dopo la foto)















Ovviamente il primo spauracchio è da eliminare immediatamente, infatti Gaia Gozzi non sta avendo assolutamente problemi con il coronavirus, che fino a questo momento non ha fortunatamente colpito i partecipanti alla gara. L’unica ad essere stata contagiata è Simona Ventura, che dovrà rinunciare alla presenza in veste di ospite nella serata conclusiva di sabato 6 marzo. Gaia invece non avrebbe comunque seri problemi, semplicemente ci sarebbero stati intoppi alla sua voce. (Continua dopo la foto)

















Dopo aver duettato con Lous and the Yazuka ha avuto una situazione spiacevole. Ed è stata lei stessa a spiegare tutto: “Sono afona ma andrà tutto bene. Stasera si canta, intanto mi riposo. Love u all”. Nella storia che ha condiviso sui social si è intravista dunque Gaia Gozzi a letto, la flebo attaccata e una signora nelle vicinanze. Tutti però le stanno dando coraggio e anche se non potrà essere al top della forma, non ha nessuna intenzione di saltare l’importante appuntamento televisivo. (Continua dopo la foto)









Gli utenti di Twitter hanno notato un importante aspetto inerente all’esibizione di Gaia Gozzi a Sanremo 2021 nella serata del 4 marzo. Il vestito azzurro, con profonda scollatura, di Gaia non passa inosservato. E c’è chi nota un particolare: «Non ha il reggiseno, si vedono i capezzoli». E ancora: «Supersexy, si vede tutto». E chissà tra poco come si presenterà davanti a milioni di persone. Nonostante tutto, è pronta a stupire.

“Chi non sa cantare va a casa”. Furia Orietta Berti, lo sfogo dopo la serata dei duetti a Sanremo