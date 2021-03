Televisione in lutto, l’attrice delle serie tv sconfitta da un tumore: “Ci mancherà molto”

Ha interpretato la figlia ribelle Elizabeth Bellamy nell’acclamata miniserie degli anni ’70 Upstairs, Downstairs, ma è stata il volto di altre serie tv e film. L’attrice è morta mercoledì per complicazioni dovute a un tumore al cervello, ha riferito The Guardian. Aveva 75 anni.

Nella sua lunga carriera ha vestito i panni di Elizabeth Fanschawe nel telefilm del 1973 Frankenstein: The True Story e come protagonista della miniserie di 10 episodi del 1977 Anna Karenina. Sul grande schermo è apparsa in film come Anna dei mille giorni (1969), M’è caduta una ragazza nel piatto (1970), E l’alba si macchiò di rosso (1975), Privates on Parade (1983) e Un’avventura terribilmente complicata (1995). Ha recitato con Michael Gambon e Liv Ullmann in un revival del 1985 di Old Times di Harold Pinter, dopo essere stata diretto dal drammaturgo due anni prima in La guerra di Troia non avrà luogo. (Continua a leggere dopo la foto)















Ha combattuto la depressione durante la sua vita e ne ha scritto nel suo libro del 1997, Diamond Behind My Ears. Nicola Pagett è nata il 15 giugno 1945 al Cairo, dove suo padre era un dirigente petrolifero. A 17 anni è stata ammessa alla Royal Academy of Dramatic Art di Londra e ha ottenuto presto l’attenzione per il suo lavoro in un tour teatrale de La Contessa insieme a Vivien Leigh, la bellissima Rossella O’Hara di ”Via col vento”. (Continua a leggere dopo la foto)

















Nicola Pagett ha interpretato Elizabeth nelle prime due stagioni di Upstairs, Downstairs di ITV , vincitrice di quattro Emmy Awards per il dramma eccezionale / serie limitata. “Non c’erano davvero delle star – questo era il bello”, aveva detto in un’intervista del 2002 . “Tutti avevano la stessa importanza. Il prodotto era più importante delle persone che ci lavoravano a quei tempi. Quindi, se è stato un successo, è stato un successo perché tutti erano bravi e non perché l’attore era famoso”. (Continua a leggere dopo la foto)









È apparsa in ruoli principali (come la giovane sposa irlandese Conor ) nella miniserie australiana del 1980 The Timeless Land e nella sitcom dal 1994 al 1995 Ain’t Misbehavin ‘. Nel maggio 1976, è stata Bella Manningham in Gas Light al Criterion Theatre, Londra, con Peter Vaughan e Anton Rodgers.

