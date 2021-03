“Maria Teresa? Finalmente posso dirlo”. Tommaso Zorzi, la resa del conti dopo il GF Vip è spietata

Tommaso Zorzi parla dopo il successo al Grande Fratello Vip. L’influencer sarà ospite della puntata di sabato 6 marzo di Verissimo condotto da Silvia Toffanin. E giungono le prime anticipazioni della chiacchierata con la presentatrice. Zorzi non si aspettava di vincere (ha battuto al televoto Pierpaolo Pretelli) e attualmente si sente come se fosse all’interno di in un frullatore e ha difficoltà a dormire la notte. Si è detto consapevole dell’affetto che sta ricevendo: “Ho un’idea più chiara di chi sono e quello che voglio essere”.

Silvia Toffanin gli ha anche chiesto se sente di aver commesso qualche errore durante la sua avventura. L’influencer ha confessato che li avrà fatti sicuramente ma di non rimpiangere assolutamente nulla: “Mi sono trovato in situazioni delicate, ma non riesco a stare zitto perché fa parte del mio carattere”. (Continua dopo la foto)















Durante l’intervista si è parlato del rapporto con Francesco Oppini. Tommaso Zorzi ha rivelato di aver preso una sbandata per il figlio di Alba Parietti: dopo che è uscito ha pianto tantissimo. Inoltre ha spiegato che il momento in cui ha esternato il suo amore è stato una vera e propria liberazione: per Francesco Oppini prova un affetto veramente forte e ogni volte che lo vede si commuove. (Continua dopo la foto)

















Uno dei momenti più significativi dell’intervista ha riguardato il rapporto con alcune delle sue ex coinquiline. In particolare Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria: Tommaso si è detto deluso da alcune affermazioni e gesti fatte dalle ex concorrenti nei suoi confronti. Una volta terminata la sua avventura nel reality ha visto una serie di clip: “Falsa Giulia strafalsa Guenda, falsissima Maria Teresa Ruta”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Infine Tomaso Zorzi ha sostenuto che Maria Teresa Ruta sia una stratega e di non ritenere Giulia Salemi una amica, tante cose di lei le ha scoperte al Grande Fratello Vip, “non ci parlavamo più già da prima”. Ultima postilla per le incomprensioni con Aurora Ramazzotti: Tommaso ha spiegato che con la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha chiarito e appena sarà possibile hanno tanta voglia di viversi come hanno fatto fino a qualche anno fa.

