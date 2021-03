Gaia Gozzi, incidente hot sul palco di Sanremo 2021: “Non ce l’ha!!!”

Sanremo 2021 regala emozioni. Di ogni genere. Con un Amadeus per nulla preoccupato dello share dell’illustre kermesse, i peli sotto le ascelle de La Rappresentante di Lista e lo schiaffo al patriarcato da parte di Michielin e co., lo spettacolo si svolge senza colpo perire. Già gli splendidi inediti lanciati nella seconda serata di Sanremo 2021, 3 marzo, stanno spopolando su tutte le piattaforme di ascolto.

Che si tratti di Spotify, YouTube o Apple Music, i concorrenti del Festival si sono fatti sentire. C’è qualcuno, però, che oltre a farsi sentire, si è anche involontariamente fatto vedere. La povera Gaia Gozzi, dopo l’intoppo del capezzolo scoperto durante la sua prima esibizione, ieri ha dovuto fare i conti con un altro piccolo contrattempo. (Continua dopo le foto)















Ieri sera abbiamo potuto assistere ad una Gaia Gozzi supersexy fasciata nel suo abito blu di Ferragamo, mentre calcava il palco dell’Ariston. Una cosa, però, non è sfuggita ai telespettatori, anche quelli più disattenti. “Si è visto tutto…”. In onda su Rai 1, la terza serata di Sanremo 2021, come di consuetudine è stata dedicata ai duetti e alle canzoni d’autore. La vincitrice di Amici ha portato il celebre brano di Tenco, “Mi sono innamorato di te”. (Continua dopo le foto)























Gaia, in un riuscitissimo duetto con la cantante Lous and the Yakuza, ha fatto sognare i telespettatori con un’interpretazione caldissima del brano Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco. Le due interpreti cantano guardandosi negli occhi e la performance è letteralmente da peli delle braccia rivolti al cielo. Nemmeno il tempo di terminare l’esibizione che i commenti di plauso su Twitter si sono sprecati. Anche se però, qualcuno ha notato (di nuovo) qualcos’altro, oltre alla bellissima voce di Gaia… (Continua dopo la foto)

Qualcuno ha cinguettato su Twitter: “Il duetto più bello, emozionante”. E ancora: “Da brividi”. Ma gli utenti hanno notato anche un altro aspetto inerente all’esibizione di Gaia Gozzi a Sanremo 2021. Il vestito azzurro, con profonda scollatura, di Gaia non passa insosserato. E c’è chi nota un particolare: «Non ha il reggiseno, si vedono i capezzoli». E ancora: «Supersexy, si vede tutto». In ogni caso, la performance è apprezzata.

