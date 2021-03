Poche settimane fa Sossio Aruta e Ursula Bennardo erano stati sotto i riflettori e a al centro delle polemiche. Solo pochi giorni fa il nome dell’ex cavaliere di UeD ed ex protagonista di Temptation Island era uscito nel cast della prossima Isola dei Famosi. Le indiscrezioni si erano fatte talmente pressanti che alla fine Sossio si era visto costretto a intervenire personalmente per smentirle.

“Non si contano più i messaggi che ricevo da quando circola il mio nome come possibile naufrago alla prossima edizione dell’isola dei famosi – aveva scritto in un post di Instagram – Per questo ho deciso di farvi sapere che non parteciperò all’isola, questo messaggio è per dirvi grazie. Il vostro affetto e la vostra attenzione nei miei confronti mi commuove… Grazie di tutto! E più di tutto grazie di esserci. E in futuro chissà, mai dire mai”. Continua dopo la foto















Ma non è finita qui perché, a proposito di Instagram, poco dopo Sossio Aruta e la sua Ursula Bennardo sono finiti di nuovo nel mirino degli hater. La coppia aveva infatti voluto raccontare ai follower la prima vacanza a tre in crociera scatenando le critiche più feroci. E non meno morbide saranno dopo la loro ultima intervista sul Magazine del programma. Ursula lancia infatti una frecciata a Ida Platano. Continua dopo la foto















A Riccardo Guarnieri augura di trovare una donna che gli dia serenità. Una “come lui, genuina e una persona non costruita o che vive solo per la popolarità e i social”. Per quanto riguarda Gemma, Ursula si sente di dire che gli uomini che giungono nel programma per conoscerla “trovano la sua fama che la precede”. Intanto, la storia d’amore di Sossio e Ursula procede a gonfie vele, sebbene non manchino le litigate. Continua dopo la foto











E, cosa più importante, il matrimonio si allontana. Le nozze fissate per il 25 giugno non avranno luogo. Il motivo nell’emergenza sanitaria che blocca ogni possibile movimento. Ciò che è certo è che Ursula anticipa che hanno intenzione di organizzare per i loro ospiti una mini-vacanza. Non vogliono celebrare l’evento né a Taranto né a Castellammare.

Ti potrebbe interessare: Sossio Aruta e Ursula Bennardo, momento rovinato: “E questa chi ve l’ha pagata?!”