Momento molto intenso per Bianca Guaccero nell’appuntamento del 4 marzo di ‘Detto Fatto’. Aveva preannunciato nelle scorse ore che avrebbe avuto l’occasione di invitare un ospite che le avrebbe provocato sia stati d’animo gioiosi che commozione. Ed è stato proprio così, visto che le lacrime sono scese copiose sul volto della padrona di casa. Non è proprio riuscita a trattenersi ed ha pianto davanti alle telecamere, emozionando sicuramente anche tantissimi telespettatori.

In una precedente puntata la conduttrice Rai era invece incorsa in una gaffe pazzesca. Parlando di Barbara Paolombelli Bianca Guaccero ha commesso una gaffe sbagliando il suo nome. Nel dettaglio, Jonathan ha raccontato come la presenza di Barbara Palombelli, volto Mediaset, sul palco dell’Ariston abbia scatenato delle polemiche e per questo Bianca Guaccero è intervenuta a difenderla però, nel parlarne, l’ha chiamata Paola. E né lei né gli altri ospiti se n’erano accorti. (Continua dopo la foto)















Bianca Guaccero stavolta è invece scoppiata a piangere per aver ospitato l’artista Aleandro Baldi. Lei ha intonato il brano ‘Non amarmi’ con il quale il cantante prese parte al Festival di Sanremo e dopo la performance è crollata emotivamente. Questo il commento dell’attrice e presentatrice barese: “Ho il cuore a mille, sto tremando, ho perso la salivazione”. Poi ha spiegato più dettagliatamente i motivi che l’hanno fatta così emozionare e piangere. Un momento sicuramente intensissimo. (Continua dopo la foto)















Bianca Guaccero si è dunque aperta totalmente, spiegando perché è stata così colpita dalla sua presenza: “Ho immaginato tutto il mio mondo da bambina, da ragazzina con i primi amori. Ti chiedo un regalo personale per me perché sono cresciuta con le tue canzoni. E ce n’è una che è una vera chicca e s’intitola Come le stagioni”. Ha ascoltato questa canzone e si è commossa. Poi però ha anche fatto una gaffe: “Ha vinto Sanremo nel 1994”. Ma lui l’ha subito corretta: “No, nel 1992”. (Continua dopo la foto)









In un’altra puntata, mentre Jonathan commentava la superclassifica Jon, Bianca Guaccero ha fatto ironia sul suo essere single, poi però è intervenuto Kashanian, che con la sua solita ironia, ha svelato un retroscena sulla conduttrice di Rai2: “Fuori onda dice un sacco di cattiverie, mettete una telecamera nascosta!”, ha detto rivolgendosi agli autori e scatenando la reazione della conduttrice.

