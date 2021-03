Maria Teresa Ruta è stata ospite nella giornata del 4 marzo di ‘Pomeriggio Cinque’ di Barbara D’Urso. Ed è stata ovviamente interpellata sull’argomento più importante, ovvero il ‘Grande Fratello Vip’. Intanto, nelle scorse ore ha annunciato di essere pronta al grandissimo passo con la sua dolce metà Roberto Zappulla. Lo ama alla follia e per questa ragione ha intenzione di unirsi in matrimonio con l’uomo. Le sue parole sono molto dirette e convinte, infatti i preparativi sono in corso.

Questo quanto rivelato dall’ex gieffina: “Stiamo organizzando un matrimonio subacqueo. Mi stanno confezionando una muta bianca. Mi piacerebbe sposarmi in Liguria, a Camogli, immergendomi con Roberto dove c’è il Cristo degli Abissi. Dopodiché faremo un matrimonio diffuso, nel senso che gireremo tutta l’Italia, festeggiando con tanti amici e parenti accanto a noi”. Stavolta invece ha voluto nominare in televisione un protagonista del ‘GF Vip’: parliamo di Tommaso Zorzi. (Continua dopo la foto)















La conduttrice di ‘Pomeriggio Cinque’ le ha fatto vedere un filmato inerente Tommaso Zorzi, che è ormai ritornato alla vita quotidiana dopo aver vinto il reality show di Alfonso Signorini. Ricorderete che tra i due erano nati dei battibecchi nella Casa più spiata d’Italia, nonostante fossero stato grandi amici. Era stata nominata da Zorzi e a causa di quella nomination aveva poi perso al televoto. Per sapere come stanno adesso i rapporti tra di loro Barbara D’Urso l’ha invitata in studio. (Continua dopo la foto)















Maria Teresa Ruta ha parlato delle nozze con Roberto Zappulla: “Ci vogliamo sposare sott’acqua. Appena farà più caldo, lo faremo con un prete sub”. E Carmelita è apparsa spiazzata: “Auguri”, ha semplicemente commentato. Poi le parole attese su Tommaso Zorzi: “Da quando è uscito dalla Casa non ci siamo più sentiti. Abbiamo parlato però durante la puntata finale e dopo la proclamazione. Io non devo perdonare nessuno, avrei solo voluto che mi avesse parlato, invece ha taciuto dopo la nomination”. (Continua dopo la foto)









Per quanto riguarda Tommaso Zorzi, ha rifiutato il ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi 2021. Alla base della sua scelta il fatto di non volersi stressare ancora, dopo aver trascorso quasi 6 mesi nella Casa più spiata d’Italia. Tommaso Zorzi è molto stanco dopo questa estenuante avventura televisiva. Inoltre, avrebbe intenzione di fare altro e sicuramente lo vedremo ben presto in televisione. Si vocifera con forza della possibilità di vederlo all’opera nel piccolo schermo.

