Maria Teresa Ruta è stata una delle protagoniste più amate della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ospite di Barbara D’Urso, la conduttrice è tornata a parlare del suo percorso e del rapporto nato nella Casa con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, ma anche del suo matrimonio finito con il giornalista Amedeo Goria.

Nei giorni scorsi Maria Teresa Ruta ha rilasciato un’intervista spiegando di essere pronta al grandissimo passo con la sua dolce metà Roberto Zappulla. Nella sua intervista ha anche svelato dove vorrebbe dire sì e in che modo potrebbero coronare il loro sogno. La mamma di Guenda Goria ha le idee più che chiare e ha detto di aver maturato l’idea all’interno della casa del ‘GF Vip’. (Continua dopo la foto)















Oggi Maria Teresa Ruta è stata ospite di Barbara D’Urso e ha incontrato per la prima volta la fidanzata dell’ex marito. Il giornalista ha perso la testa per Vera Miales, modella e barista di origini moldave che da diversi anni vive nelle Marche. 36 anni (31 in meno di lui). Era stata proprio lei a uscire allo scoperto. (Continua a leggere dopo la foto)















“Lo sto frequentando da diversi mesi – aveva detto – Non ne ho mai parlato ma so che lui mi ha citata in diverse interviste. Preferisco tacere a riguardo perché voglio preservare la nostra relazione che si sta trasformando in qualcosa di molto importante almeno secondo il mio punto di vista. Me ne sto innamorando”. Ospiti di Pomeriggio 5, le due si sono viste per la prima volta e Maria Teresa non ha perso occasione per lanciare frecciatine velenose. (Continua a leggere dopo la foto)









“Io non ti conosco per nulla – ha detto la conduttrice rivolgensoi alla fidanzata di Amedeo Goria – Per me sei una delle tante ragazze che ho conosciuto al fianco di Goria…”. E ancora: “Se sei alla ricerca di popolarità non farlo sulla pelle del padre dei miei figli”