Da quando è uscita dalla casa per Stefania Orlando è un susseguirsi di commenti, likes e cuori che si accendono. L’esperienza al Grande Fratello Vip. Per tutti vale il commento di questa utente, che scrive. “Ciaooooo Stefyyyy sei stata grandiosa!!! Te lo meriti tutto questo affetto e questo calore da tutto il tuo pubblico e da tutte le persone che ami dai tuoi amici dalla tua famiglia!!”.

E ancora. “Noi ci siamo conosciute tanti anni fa quando facevi ‘i fatti vostri’ e mi sei sempre piaciuta come donna perché sei così… semplice genuina non ti sei mai montata la testa sei stata sempre con i piedi per terra!!!”. “E nella casa del gf hai veramente dato il meglio di te stessa – conclude il fan – e ti sei fatta conoscere veramente per quella che sei”. Queste le parole di un fan super esaltato per l’ex vippona Stefania Orlando. Ma non è finita certo qui, perché in un video in compagnia del marito, la bff di Tommaso Zorzi, ci ha tenuto a dire delle cose. Continua dopo lo foto















L’unico a soffrire, metaforicamente, della situazione è il marito Simone Gianlorenzi per il quale Stefania ha sempre avuto parole al miele. Tempo fa ha raccontato come “Simone è arrivato in un momento della mia vita dove ero entrata in un tunnel senza uscita- Dopo la perdita della mia migliore amica ero diventata ipocondriaca a livelli inimmaginabili. Prendevo di tutto, avevo continui attacchi di panico e facevo non so quante analisi e visite mediche alla settimana”. Continua dopo la foto















Un periodo nero dal quale è riuscita ad uscire solo grazie al suo Simone: “Lui c’è sempre stato quando nessuno lo avrebbe mai fatto. Non era facile starmi accanto in quei momenti e lui non mi ha mai giudicata e mi ha sostenuta”. Tra loro va tutto a gonfie vele anche se, confessa, di non essere più abituato ai ritmi della moglie Stefania Orlando. Continua dopo la foto











Motivo per cui non ha fatto mistero di essere davvero stremato a soli tre giorni dal suo ritorno a casa: “Stefania Orlando va a tremila…E’ un terremoto!”. Simone ha poi rivelato che in questi cinque mesi senza sua moglie in casa si era ormai abituato alla sua ‘lentezza’ nel fare le cose: “In quasi sei mesi da solo mi sono adagiato sulla mia ‘lentezza’…”. Poi si è rivolto a Alfonso Signorini: “Chiamata al GF Vip 6!”

Ti potrebbe interessare: “Ma perché? Che succede?”. Stefania Orlando, dopo il GF Vip si fa vedere così