Nuova puntata di ‘Pomeriggio Cinque’ per Barbara D’Urso. Nell’appuntamento del 4 marzo ha ovviamente toccato argomenti molto importanti e seri, come fa soprattutto nella prima parte del programma. Nella seconda è invece solita dare spazio ad argomenti più leggeri, invitando ad esempio ex concorrenti del ‘Grande Fratello Vip’. Non a caso nella scorsa puntata si è presentata Samantha De Grenet, la quale ha chiuso le porte in faccia ad Antonella ELia, con la quale non ci sarà la pace.

L’ex gieffina ha infatti detto che le cose contro di lei sono state troppo cattive e che quindi è impensabile un dialogo. Qualche ora fa Barbara D’Urso ha invece parlato di un fatto di cronaca. In particolare si è collegato con Raffaele, un giovane campano originario di Marcianise, un comune in provincia di Caserta, che non ha potuto avere l’opportunità di una casa in affitto. Il diniego è stato deciso esclusivamente per il suo orientamento sessuale. E poi Barbarella ha commesso un errore. (Continua dopo la foto)















Barbara D’Urso ha dunque puntato l’attenzione sulla sua lotta personale contro ogni forma di discriminazione sessuale. La sua rabbia è stata tantissima: “Nel 2021 no. Perché se no che lavoro sto facendo io da 14 anni qua?”. La donna si è dunque mostrata estremamente dispiaciuta per un episodio da censura. Non riesce proprio a capacitarsi del fatto che ancora oggi ci siano persone che si comportino in questa maniera e che non riescano ad accettare diversi orientamenti sessuali. (Continua dopo la foto)















Barbara D’Urso si è anche resa protagonista di una gaffe in diretta. Infatti, durante questo argomento ha voluto dare la linea all’inviato Vito Paglia ma ha sbagliato il suo nome. Quando si è resa conto della disattenzione ha subito fatto dietrofront, si è corretta ed ha affermato: “Oggi sbaglio, singolare e plurale, oggi è così”. Poi ha detto ancora sul tema: “Si deve avere il coraggio delle proprie azioni”. La sua speranza è che non debba mai più parlare di situazioni così gravi. (Continua dopo la foto)









A proposito di Barbara D’Urso, diceva di essere “il figlio adottivo della D’Urso”, ma era soltanto uno stalker. Una situazione che ha riportato l’intera famiglia in uno stato d’ansia e preoccupazione. Durante l’udienza dovrebbe esser presente anche la presentatrice per essere sentita dal magistrato come parte civile. Una bruttissima vicenda che spera di mettersi alle spalle il prima possibile anche psicologicamente.

