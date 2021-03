29 anni dopo la prima volta Orietta Berti è tornata al Festival di Sanremo. E, alla sua dodicesima partecipazione sul palco dell’Ariston, la cantate ha emozionato tutti. Orietta Berti, durante l’esibizione di ieri, si è presentata cinta in un vestito di paillettes (“Le ho scelte perché non si sgualciscono”) i social si sono scatenati per commentare le vistose conchiglie sui seni.

“Neanche le scale sono degne per la queen Orietta Berti”, scrive qualcuno per commentare la scelta della cantante di non scendere dalla ripida scalinata dell’Ariston. “Dopo ventinove anni Orietta Berti torna sul palco di Sanremo con una canzone dedicata a Osvaldo, io questo lo chiamo amore”, “Orietta Berti all’Eurovision Song Contest subito”. Non sono passati inosservati neanche i gioielli indossati dalla cantante. L’anello indossato dalla cantante, che ricopriva tutte le dita, riportava la scritta ‘Orietta’, mentre i suoi orecchini pendenti avevano le iniziali del nome e del cognome con due vistosi pendenti. Continua dopo la foto















“Anello con scritto Orietta, orecchini uno con la O e l’altro con la B. Io a questo punto avrei messo anche una bella tiara con scritto Orietta Berti”, “Vorrei avere la stessa autostima di Orietta Berti che mette un anello col suo nome e orecchini con le sue iniziali”. Insomma, a 77 anni Orietta è stata incoronata regina del Festival. Continua dopo la foto















Oggi Orietta Berti è stata ospite di Alberto Matano a La vita in diretta ma non tutto è andato come avrebbe dovuto. Orietta infatti si presenta in collegamento completamente al buio, suscitando l’ilarità di tutto quanto lo studio. Alberto Matano, incassa la gaffe con stile e rilancia: “Ogni giorno quando vieni da noi ci regali questi scoop. L’altro giorno ti hanno inseguita, ora date una luce a Orietta, perché come si fa?”. Continua dopo la foto











Orietta Berti ha glissato aggiungendo: “Sono un po’ in penombra, aspetto una lampada che deve arrivare”Il conduttore, allora, ha sottolineato che, ieri, nella seconda serata del festival, l’usignolo di Cavriago è stata la prima concorrente a scendere in pista, illuminando metaforicamente la serata.

