Non c’è vita facile per Amadeus in questo Sanremo 2021. Sono davvero tanti gli intoppi e le problematiche, nati ancor prima di iniziare la kermesse musicale. Inizialmente è stato costretto ad accettare la mancata presenza del pubblico, poi si sono registrati alcuni imprevisti non di poco conto. Una persona vicina al concorrente Irama è risultata positiva al coronavirus e quindi l’artista non ha la possibilità di esibirsi dal vivo, anche se è stata confermata la sua presenza con i video delle prove.

Poi si era parlato di una positività di una ballerina del corpo di ballo di Elodie, che però nella serata del 3 marzo ha dato ugualmente spettacolo. E poco fa è arrivata la notizia di un'altra positività al Covid-19. Prima di soffermarci su questo, significative sono state le parole delle scorse ore di Amadeus: "Quando dicevo non si può fare senza pubblico passavo per capriccioso, dice una cosa ovvia, è un evento. Sanremo è il più grande evento italiano, altrimenti sarebbe un programma televisivo".















Poi ha anche aggiunto a proposito di Sanremo 2021: "Noi cerchiamo di fare il miglior programma televisivo, ma svuotato di tutte le sue parti è un'altra cosa. Poi le partite di campionato tolgono dai 3 ai 5 punti, allora dove fai il 47 puoi fare il 50. Il campionato di calcio ha tolto ieri 4,5 se sommiamo che siamo un mese dopo, c'è la gente disperata, la gente è come se vivesse una guerra". E nelle ultime ore è arrivata la notizia di un'altra positività al coronavirus al festival italiano.















Nelle scorse ore infatti è risultato contagiato dal Covid-19 un giornalista originario di Genova. Quest'ultimo è stato incaricato di seguire la kermesse più famosa nella nostra Penisola ed è positivo al tampone antigenico. Adesso si attenderà il risultato del tampone molecolare. La paura è che possa svilupparsi un piccolo focolaio, anche se la speranza è che questa evenienza non si verifichi. Ormai mancano tre giorni alla fine di Sanremo 2021 e Amadeus spera di concludere serenamente.









Gli ascolti della seconda serata del Festival di Sanremo 2021, sono calati rispetto al primo appuntamento. Dopo aver ottenuto 8.363.000 telespettatori con una media di share del 46,6%, mercoledì 3 marzo Amadeus e Fiorello hanno intrattenuto 7.586.000 spettatori pari al 42,1% di share. Più basso il confronto con le seconde serate delle annate precedenti: lo scorso anno Amadeus aveva ottenuto il 53,3% di share e 9.693.000 spettatori.

