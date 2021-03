La storia di “Gigino Wi-Fi” è entrata da mesi nel cuore dei telespettatori di “Chi l’ha visto?”. Luigi Celentano, all’epoca della scomparsa 18enne di Meta di Sorrento, in provincia di Napoli, scomparso la notte di domenica 12 febbraio 2017. Alle 2:30 dello stesso giorno il ragazzo ha fatto visita agli zii residenti a Vico Equense ma, dopo aver detto di essere in pericolo, è uscito da casa non lasciando più traccia.

Descritto dai suoi conoscenti come "sempre connesso ai social network" (da lì il suo nomignolo), Gigino ha pubblicato su Facebook una sequenza di numeri apparentemente senza senso proprio un mese prima di sparire: "464 889 3144 6354 6373"; diciotto cifre, cinque coppie, due terni e tre quaterne. Da anni, ormai, le teorie e le voci, poi non confermate, su maltrattamenti subiti dal ragazzo da parte del patrigno, circolavano insistentemente e del caso si è occupato 'Chi l'ha visto?', il programma in onda il mercoledì sera condotto da Federica Sciarelli.















Da allora, i suoi genitori hanno fatto di tutto per riportare il figlio a casa. Dopo poco si sono rivolti alla trasmissione di Rai 3 e il caso di 'Gigino wifi' è diventato nazionale grazie anche ai tanti appassionati di 'Chi l'ha visto?' Una lunga ricerca che ieri ha vissuto un nuovo capitolo. Una telefonata inaspettata è infatti arrivata a Federica Sciarelli.















Una donna, ha detto che Luigi non vuole che si faccia il suo nome in tv, né che vengano diffuse sue immagini. La chiamata è anonima, quindi non si sa molto di lei, si capisce che ha un accento campano, ma non di più. Secondo mamma Fulvia, che dopo quattro anni continua a cercare Luigi, si tratta di una mitomane.











Non ci sono mai stati concreti sviluppi nelle indagini, non si è mai arrivati alla verità. La famiglia non ha però comprensibilmente mai smesso di sperare che Luigi sia ancora vivo, lontano da Meta. L’ultima segnalazione nei mesi scorsi da Novare, una telecamera aveva ripreso un ragazzo che sembrava, anche a detta della madre, proprio lui.

