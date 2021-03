Nei giorni scorsi vi abbiamo riferito di un forfait inaspettato all”Isola dei Famosi 2021′. L’ex Miss Italia Carolina Stramare è stata costretta dunque a rinunciare al viaggio in Honduras per sopraggiunti problemi di natura familiare. A confermare ufficialmente la notizia è stata la stessa produzione del reality show di Ilary Blasi. In particolare questo il messaggio apparso sui social: “Sopraggiunti problemi familiari impediscono a Carlotta Stramare di avere la serenità necessaria per affrontare questa avventura”.

In seguito la stessa diretta interessata ha spiegato il perché del suo mancato approdo in Honduras: "Come ben sapete è stata ufficializzata la mia partecipazione all'Isola dei Famosi. Si sono però presentati dei problemi di salute familiari che io preferisco tutelare e tenere sotto controllo. Credo che la scelta migliore sia non partire e rimanere a casa perché prima di tutto c'è la mia salute e quella dei miei cari. Ci saranno altre occasioni".















In attesa di ufficializzazioni da parte degli autori del programma, è stato 'TvBlog' ad anticipare i tempi e a comunicare il nome del possibile nuovo naufrago. Carolina Stramare ha chiesto comunque comprensione ai suoi fan, nonostante in molti siano rimasti tanto delusi dalla sua assenza. Ma come detto dalla giovane la famiglia è al primo posto e alcune problematiche non la lasciano tranquilla. Dunque, non ha intenzione di recarsi così lontana dagli affetti a lei più cari.















'TvBlog' ha quindi comunicato che la produzione della trasmissione che inizierà lunedì 15 marzo si è subito messa al lavoro per non farsi trovare scoperta. Il giorno del debutto dell"Isola dei Famosi 2021′ si avvicina ed è per questo che è stato contattato l'ex tronista di 'Uomini e Donne' Andrea Cerioli. Il ragazzo non è stato annunciato nel cast del programma, ma sarebbe una sorta di riserva. Non è da escludere che nelle prossime ore possa giungere l'ufficialità di questo nuovo naufrago.









Intanto, nelle ultime ore è giunta la notizia del rifiuto da parte di Tommaso Zorzi del ruolo di opinionista dell"Isola dei Famosi 2021′. A riferire la notizia è stato il sito 'GiuseppePorro'. Secondo quanto trapelato, "la proposta sarebbe arrivata poco fa, dai vertici Mediaset, prima della registrazione di Verissimo". Però lui ha respinto l'offerta. Vuole rilassarsi e ricaricare le batterie dopo lo stress del 'Grande Fratello Vip'.

