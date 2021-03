Nella giornata del 4 marzo è andata in onda una nuova puntata del dating show di Maria De Filippi, ‘Uomini e Donne’. Una volta iniziato l’appuntamento quotidiano è stato impossibile non notare una situazione inedita. Infatti, tra gli opinionisti non era seduta al suo posto Tina Cipollari, uno dei punti di riferimento della trasmissione. Subito tra il pubblico da casa è emersa un po’ di preoccupazione e successivamente sono stati svelati i motivi di questa mancata presenza.

A quanto pare Tina Cipollari non è in buone condizioni di salute e ha dovuto rinunciare all’appuntamento quotidiano con il programma di Canale 5. Nelle scorse ore era stato ‘Il Vicolo delle News’, attraverso le sue anticipazioni, a rivelare che Tina Cipollari non sarebbe stata presente in studio. La prima a parlare è stata la conduttrice televisiva, che non ha potuto fare altro che iniziare ‘Uomini e Donne’ soffermandosi su questa circostanza inaspettata. E poi ha parlato anche Gianni Sperti. (Continua dopo la foto)















Maria De Filippi ha innanzitutto invitato Sperti a salutare Tina Cipollari ed ha dunque annunciato ai telespettatori l’assenza forzata della donna. La padrona di casa del dating show Mediaset ha esordito, dicendo che l’opinionista non sta bene e ha chiesto a Gianni di spiegare nei particolari cosa le sia capitato. A quel punto l’uomo ha cominciato a raccontare le ragioni di questa assenza. In un primo momento è stato serio, poi però ha alleggerito la situazione con qualche sua battuta. (Continua dopo la foto)















Gianni Sperti ha dichiarato in studio: “Sta male perché ha avuto un’indigestione. Mangia lo spuntino suo, mangia lo spuntino mio e quindi questo è il risultato”. Su Twitter in tanti hanno subito commentato la notizia, manifestando una certa tristezza per l’assenza di Tina Cipollari. L’unica ad essere più tranquilla è stata Gemma Galgani, che ha potuto parlare liberamente senza essere interrotta dalla rivale. Ma l’opinionista presumibilmente tornerà presto più battagliera che mai. (Continua dopo la foto)









Alcune puntate fa Tina Cipollari aveva attaccato duramente Gemma Galgani per l’outfit scelto per la sfilata: “Sembra nonna albero, una quercia secolare. Spegni i sensi degli uomini”. La dama piemontese era poi stata difesa dal cavaliere Cataldo: “Me la maltrattano troppo, io la voglio ammorbidire. Sono una persona semplice, dovresti vivermi per conoscermi. Io ti seguo spesso, vedo quello che succede, sei una persona squisita”.

