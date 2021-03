Tommaso Zorzi ha trionfato all’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ in modo piuttosto meritato. Già dalle prime settimane del reality show si era parlato con insistenza di una sua possibile vittoria, anche se nell’ultimo periodo era stato insidiato da Dayane Mello, dall’amica Stefania Orlando e infine da Pierpaolo Pretelli. Ha però mantenuto le aspettative e per lui si prefigura una carriera professionale grandiosa, visto che sono già in tanti che lo starebbero cercando offrendogli un lavoro.

Ma un impiego lavorativo ufficiale lo aveva già trovato, ma da parte sua è arrivato un clamoroso no. Pare che 'L'Isola dei Famosi' lo avesse contattato per affidargli un ruolo importante nel programma, eppure è arrivato un rifiuto immediato. Dopo tante indiscrezioni, adesso ne è uscita una autorevole che spiega anche i motivi che hanno indotto il giovane influencer a prendere questa sofferta ma necessaria decisione. E in tanti si sono trovati d'accordo con lui.















A riferire la notizia è stato il sito 'GiuseppePorro', che ha dunque ufficializzato la proposta della trasmissione di Ilary Blasi in favore di Tommaso Zorzi. Quest'ultimo avrebbe dovuto ricoprire il lavoro di opinionista. Avrebbe dunque dovuto collaborare fianco a fianco con Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, ma invece non sarà così. Secondo quanto trapelato, "la proposta sarebbe arrivata poco fa, dai vertici Mediaset, prima della registrazione di Verissimo". Però lui ha respinto l'offerta.















Alla base della sua scelta il fatto di non volersi stressare ancora, dopo aver trascorso quasi 6 mesi nella Casa più spiata d'Italia. Tommaso Zorzi è molto stanco dopo questa estenuante avventura televisiva. Inoltre, avrebbe intenzione di fare altro e sicuramente lo vedremo ben presto in televisione. Si vocifera con forza della possibilità di vederlo all'opera nel piccolo schermo, ma resta da capire dove e quando. Intanto, preferisce semplicemente rilassarsi e godersi questo momento da favola.









Tommaso Zorzi ha raccontato ai fan le emozioni del post vittoria e rivelato anche a chi vorrebbe devolvere metà del montepremi. a spiegato di non sapere ancora con precisione quale sarà l'associazione a cui devolverà la metà della vincita, quindi 50mila euro, ma ci sarebbe però una causa particolarmente 'sentita' per lui. Quindi ha ipotizzato di donare il denaro a un'associazione che si occupa di anziani soli.

