Samantha Curcio è la nuova tronista di Uomini e Donne e ha fatto il suo ingresso in studio, prendendo il posto di Sophie Codegoni. Sarà lei dunque ad affiancare Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny, i nuovi tronisti che sono stati presentati nei giorni scorsi. Tornando a Samantha, è la prima tronista curvy della storia del programma e non incarna infatti quello che è stato troppo spesso considerato l’ideale standard di bellezza, ma possiede curve morbide e sinuose.

È lei stessa, nel video di presentazione, a rivelare cosa abbia significato essere un'adolescente con qualche chilo di troppo: "Quei chili li ringrazierò sempre perché mi hanno permesso di sviluppare altre doti, come la capacità di andare oltre ciò che si vede solo da fuori e il dover diventare simpatica e acuta".















"Insomma – ha concluso Samantha – si può dimagrire ma non si può diventare simpatici". Samantha, 30 anni e single da 9, è nata e cresciuta a Sapri, in provincia di Salerno, ed è profondamente legata alla sua famiglia, che le ha insegnato i valori più importanti. Dopo il liceo, la Curcio si è trasferita a Roma e ha iniziato a frequentare la facoltà di Giurisprudenza, lavorando come cassiera in un bar per mantenersi.















Ora è approdata a UeD, dove sta già tirando fuori un bel caratterino ma quella nella trasmissione di Maria De Filippi non è la prima esperienza della bella campana in tv. Poco fa, infatti, sui social è spuntato fuori un retroscena: Samantha ha partecipato al programma tv di Real Time Alta Infedeltà, dove ha interpretato il ruolo dell'amante sotto il nome di Barbara.











Nella trasmissione si raccontano storie realmente accadute, ma recitate da attori. Quindi Samantha era nel programma in qualità di attrice e queste segnalazioni sono arrivate su Instagram attraverso i profili di Deianira Marzano e Amedeo Venza, che hanno postato le vecchie immagini di lei a Alta Infedeltà facendo nascere dei dubbi in alcuni telespettatori, come mostrano alcuni messaggi dei fan condivisi dalla Marzano nelle sue stories: “Sarà a Uomini e Donne per trovare l’amore o per recitare”.

