Sono passati pochi giorni da quando Tommaso Zorzi ha vinto il Grande Fratello Vip 5 e l’influencer sta tornando alla sua vita di sempre. Dopo aver lasciato Roma, Tommaso ha fatto ritorno a casa sua a Milano, dove ha potuto riabbracciare la sua famiglia e i suoi cari, e soprattutto è tornato in possesso del suo telefono e dunque dei suoi canali social.

A questo proposito, nelle ultime ore sua sorella Gaia lo ha aggiornato su tutto quello che è accaduto in questi mesi, mentre lui era recluso in casa, condividendo le notizie belle e anche quelle brutte come i commenti negativi lasciati ni suoi confronti. Gaia Zorzi ha raccolto per suo fratello ben sei mesi di like e commenti social contro di lui, comparsi in rete durante la sua permanenza nella Casa. (Continua dopo la foto)















In una presentazione Power Point di ben 128 slide, la sorella di Tommy ha dato vita a un evento intitolato “it’s payback time!” mostrandogli tutte le cattiverie comparse contro di lui, che in alcuni casi è rimasto estremamente stupito. Come nel caso dei tweet di Guenda Goria, che si rivolgeva a lui come una “delusione”, una “persona non corretta”, uno di cui “non fidarsi”. “What?! Ma le ho dato un passaggio per Milano!”, la reazione di Zorzi. (Continua dopo la foto)















Ma ovviamente Tommaso coglie sempre occasione di ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuto e supportato al GF Vip. Lo ha fatto anche nella sua prima diretta Instagram che in pochi minuti ha raggiunto più di 30mila persone. Seguitissimo già dai tempi di Riccanza, il protagonista indiscusso dell’ultima edizione del GF Vip, si conferma il re degli influencer. Ha raccontato ai fan le emozioni del post vittoria e rivelato anche a chi vorrebbe devolvere metà del montepremi. (Continua dopo la foto)











Sono numerose le cause per cui Zorzi si batte e di cui ha più volte parlato durante l’esperienza nel loft di Cinecittà, ma nella prima diretta Instagram ne ha menzionata una in particolare. Ha spiegato di non sapere ancora con precisione quale sarà l’associazione a cui devolverà la metà della vincita, quindi 50mila euro, ma ci sarebbe però una causa particolarmente ‘sentita’ per lui. Quindi ha ipotizzato di donare il denaro a un’associazione che si occupa di anziani soli ricordando anche che sua nonna è scomparsa l’anno scorso e per lui è stata una perdita molto dolorosa.

