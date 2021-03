Orietta Berti ha aperto la seconda serata del Festival di Sanremo 2021 e dato il via ufficialmente la gara dei Big. Un grande ritorno sul palco dell’Ariston che sancisce la sua dodicesima partecipazione alla kermesse canora con il brano “Quando ti sei innamorato”.

Orietta Berti è un simbolo della musica italiana nel mondo, approdò a Sanremo per prima volta nel 1966 con la canzone “Io ti darò di più”, con il quale si classificò in sesta posizione. Da allora per ben dodici volte l’artista è stata protagonista del Festival, L’ultima volta risale al 1992, quando si presentò in gara in coppia con Giorgio Faletti con la canzone “Rumba di Tango”. Da quel giorno sono passati ben 29 anni, quasi tre decenni che sanno di storia ma evidentemente qualcuno ha fatto i conti sbagliati. (Continua dopo la foto)















Ed è infatti, riporta Il Giornale, è scattata una clamorosa gaffe di Fiorello che, nell’annunciare l’arrivo sul palco di Orietta Berti, ha fatto confusione e accolto l’artista sottolineando: “Torna dopo un’assenza di 19 anni”. Errore. E lo sbaglio non è sfuggito alla cantante che ha subito bacchettato lo showman siciliano: “Fiorello, sono 29 anni…”, ha precisato mettendolo in imbarazzo. (Continua dopo la foto)















Il mattatore di Sanremo 2021 ha quindi provato subito a recuperare la gaffe. Sorridendo, si è prima di tutto scusato con la cantante, poi con un rapido gesto della mano ha indicato in direzione del gobbo, discolpandosi: “C’è scritto così”. Forse la distanza col gobbo gli ha giocato un brutto scherzo. Ma tornando a Orietta Berti, gaffe e canzone a parte, è entrata subito nelle tendenze di Twitter per il look. (Continua dopo le foto)











Pubblico impazzito per le conchiglie di lustrini cucite sul petto dell’artista. Il pensiero è andato subito alla sirenetta Ariel. Curiosità: per questo Festival di Sanremo 2021 Orietta ha deciso di affidarsi a Giuliano Calza, giovane designer del marchio GCDS che per lei ha realizzato una serie di outfit, compreso quello con le conchiglie di cui però non abbiamo informazioni circa il costo.

Noemi ‘trasformata’ sul palco di Sanremo 2021: “Come ha fatto perdere 15 kg”