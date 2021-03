Ieri sera ci si è concentrati per bene sui look di Elodie, incoronandola regina della seconda puntata di Sanremo 2021 andata in onda ieri, mercoledì 3 marzo. Tutto ciò perché non era ancora arrivata a calcare il palco dell’Ariston la vera queen della serata di ieri: Laura Pausini, l’artista più internazionale che l’Italia abbia mai avuto.

La volta della Pausini suol palco è scattata attorno alle 22. Ed è stata senza dubbio lei, neo vincitrice del prestigioso Golden Globe, l’ospite più attesa della seconda serata della settantunesima edizione della kermesse musicale. Fiorello l’ha introdotta cantando il brano vincitore di Sanremo 1993 per la sezione ‘Novità’, La solitudine, con testo adattato su musica dei Queen. (Continua dopo le foto)















Sul maxi schermo sono state fatte passare le immagini di alcuni dei più importanti traguardi raggiunti da Laura Pausini in questi 28 anni di carriera, fra cui: 6 World Music Awards, 1 Grammy Awards e 4 Latin Grammy Award. E adesso si aggiunge il Golden Globe per la canzone originale Io sì (Seen), scritta con la celebre compositrice Diane Warren per il film ‘La vita davanti a sé’ di Edoardo Ponti. Il film che segna il ritorno in scena di Sophia Loren. (Continua dopo le foto)























L’emozione di Laura Pausini è stata contagiosa, fin da quando l’abbiamo vista scendere la famosa gradinata, avvolta in un total look Maison Valentino: top e pantalone sotto una mantella di un tessuto denso di luccichii. Il look Sanremo 2021 è stato corredato da lunghi guanti in pelle. Laura ha ironizzato sulla sua emotività e sulle sensazioni che le provoca ogni volta Sanremo: “Ho la lingua a cammello, quando non ho più saliva. Mi capita sempre al festival”. Ma il fuoriprogramma è sempre dietro l’angolo, infatti Fiorello le ha chiesto inaspettatamente di fare qualcosa con lui e Amadeus, dando vita ad un ritmo incredibile. (Continua dopo le foto)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

Poi parlando dei Golden Globe, Laura Pausini sul palco di Sanremo 2021 afferma: “Non me lo aspettavo davvero, perché mi fa strano pensare che una canzone interamente in italiano abbia potuto aggiudicarsi tale premio di livello internazionale. Non vinco mai da sola, sento sempre che attorno a me ci sono tante persone e poi l’Italia che sempre mi sorregge e mi dà il coraggio”. Infine le luci calano e arriva il momento tanto atteso di ascoltare le parole di ‘Io sì (Seen)’.

