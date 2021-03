“Ecco chi ha vinto stasera!”. Sanremo 2021, Amadeus legge la classifica e tutti gli occhi sono puntati ‘lì’. Applausi

Una grande puntata anche la seconda di Sanremo. Ma non poteva essere altrimenti. Quasi alla fine Amadeus ha annunciato la classifica della seconda serata di Sanremo 2021 parziale. Al primo posto Ermal Meta, secondo posto per Irama e al terzo Malika Ayane. Quarta posizione per Lo Stato Sociale, seguito da Willie Peyote, Gaia, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Extraliscio. Decima posizione per Gio Evan, undicesimo posto per Orietta Berti, dodicesimo posizione per Random mentre ultimo posto naturalmente per Bugo reo di una performance molto discussa.

Poi Amadeus ha stilato la classifica provvisoria di Sanremo 2021 dei ventisei brani in competizione, risultante dalle percentuali di voto ottenute nel primo e nel secondo appuntamento: Primo posto Ermal Meta, seconda Annalisa, terzo Irama, tutti gli altri a seguire. Ma cosa è successo durante la seconda serata di Sanremo 2021? Dall'esterno dell'Ariston, Fiorello ha fatto il suo ingresso con un travestimento che pare una lontana citazione del film Birdman. Applausi per Elodie che ha fatto il suo ingresso con eleganza, come sottolineato da Amadeus che non ha potuto fare a meno di sottolineare la sua bellezza.















Sul palco dell'Ariston ha portato sul palco di Sanremo un medley in cui i suoi successi si sono mescolati a diverse hit del passato, da Raf a Loredana Bertè, passando per Gianna Nannini, Bob Marley e Raffaella Carrà, Beyoncè e Mahmood. L'omaggio a Ennio Morricone, il direttore d'orchestra scomparso a luglio 2020, è stato reso dal figlio Andrea con l'esecuzione di un grande classico del suo repertorio e successivamente da Il Volo.















Poi è stato l'intenso momento di Alex Schwazer che ha raccontato di essere rimasto vittima di un'ingiustizia che gli ha impedito di competere nei suoi ultimi anni. Laura Pausini, commossa, ha fatto ritorno sul palco di Sanremo 2021 dopo la partecipazione alla prima kermesse di Baglioni. La cantante ha trionfato ai Golden Globe per la migliore canzone originale Io Sì, colonna sonora del film La Vita Davanti a Sè.











Laura ha ringraziato tutti i suoi collaboratori e quanti continuano a sostenerla dopo tanti questi anni. Ibrahimovic, assente per la partita Milan-Udinese, è stato protagonista di un breve collegamento con Sanremo 2021. L’attaccante ha colto l’occasione per ricordare Davide Astori: “Volevo ricordarlo perché sono tre anni che non c’è più e ci manca tanto”. Bravi, tutti!

