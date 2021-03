L’ingresso all’Ariston, l’esibizione in stile Beyonce, il monologo da pelle d’oca, gli abiti pazzeschi: Elodie regina del Festival di Sanremo 2021. La cantante romana che lo scorso anno era in gara con Andromeda è stata la co-conduttrice di Amadeus e Fiorello della seconda serata del Festival di Sanremo. Dopo essersi presentata in conferenza stampa con un bellissimo abito rosso firmato Versace, per la serata Elodie ha nuovamente stupito il pubblico.

Dapprima con un vestito lungo di strass e con ampio spacco sempre firmato Versace e un paio di orecchini di Bulgari del valore di ben 45mila euro. Orecchini in oro bianco e diamanti a forma di serpente. Uno le è caduto in terra appena entrata all’Ariston ma con l’aiuto di Amadeus lo però ha prontamente raccolto e riposizionato sul lobo. (Continua dopo la foto)















Ma questo non è stato l’unico “incidente” di cui è rimasta vittima Elodie sul palco. Proprio mentre faceva il suo ingresso sulle scale dell’Ariston, un piccolo fuoriprogramma hot ha fatto impazzire i fan. L’abito elegantissimo e scintillante di cui parlavamo poco fa come detto aveva uno spacco vertiginoso e mentre stava scendendo gli ultimi gradini stava per perdere l’equilibrio e Amadeus l’ha presa per mano. (Continua dopo la foto)















Ma proprio in quel preciso momento, l’abito le ha giocato un brutto scherzo perché si è aperto un po’ troppo sul davanti e, complice un’inquadratura birichina la cantante ha mostrato le gambe e non solo. Con una mano, lesta, Elodie si è coperta ma ormai il danno era fatto. E il pensiero è andato subito alla famosa farfallina di Belen Rodriguez. (Continua dopo le foto)











E tutti a chiedersi cosa fosse quella fascia che si intravedeva sotto l’abito. Sembrerebbe essere un nastro che impedisce al vestito di muoversi in maniera eccessiva sul corpo. In ogni caso, nemmeno a dirlo, i commenti degli utenti sono arrivati immediatamente su Twitter, ma non solo per questo piccolo incidente hot: «Stupenda, una dea», «È anche simpatica e alla mano». Insomma, tutti conquistati dalla bellezza, fascino e bravura di Elodie, che a Sanremo 2021 ha dimostrato di essere anche una perfetta conduttrice non solo una cantante di grande talento.

