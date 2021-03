Dopo la conferma della positività anche del tampone molecolare, dopo quello rapido di due membri dello staff di Irama, il cantante ed ex vincitore di Amici ha rischiato l’esclusione dal Festival di Sanremo 2021. L’artista non è risultato positivo anzi, come sottolineato da lui stesso tra le Storie di Instagram, è risultato negativo, ma comunque per cause di forza maggiore durante la seconda serata non è potuto salire sul palco dell’Ariston.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della seconda serata del Festival il vicedirettore di Rai1 Fasulo aveva annunciato: “Ieri mattina un collaboratore di Irama è stato trovato positivo all’antigenico rapido. Subito è scattato il molecolare per tutto lo staff di Irama e Irama compreso. Il collaboratore è nuovamente positivo al molecolare e così anche un altro collaboratore di Irama”. Quindi “Tutti quelli che sono entrati in contatto con loro devono fare 14 giorni di quarantena”. (Continua dopo la foto)















“Come diceva Fasulo, da regolamento Irama si dovrebbe ritirare. – aveva annunciato Amadeus – Ho pensato che purtroppo questo potrebbe accadere anche ad altri cantanti in gara. Un artista potrebbe trovarsi a saltare anche la finale. Chiedo a tutti i cantanti, se sono d’accordo di tenere in gara Irama, mandando in onda il video della prova generale. Questo permetterebbe a Irama di essere in gara”. (Continua dopo la foto)















E così è stato perché per la prima volta nella storia del festival di Sanremo, durante la seconda serata è stato mandato in onda il video delle prove di Irama. Durante la diretta il cantante ha commentato su Instagram: “Sto bene, sono negativo, non ho nessun sintomo, ma voglio mandare un abbraccio forte ed un augurio alle persone intorno a me che sono state coinvolte in questa situazione che ha causato tutto, spero che si riprendano presto”. (Continua a leggere dopo la foto)









E ancora: “Voglio ringraziare fortemente Amadeus e la Rai per avermi permesso di partecipare ugualmente al Festival di Sanremo, non sarò in diretta, ma sarà mandata in onda un video di una prova generale. Sono triste, dietro una prova ci sono mesi di lavoro. È una prova, mancherà tutto l’aspetto visivo ed il look”.

