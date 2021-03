Sanremo 2021, via alla seconda serata del Festival. Amadeus e Fiorello, sul palco dell’Ariston, accolgono ospiti e cantanti big in gara oggi. Secondo la scaletta, gli ospiti questa sera saranno Laura Pausini, fresca vincitrice ai Golden Globe, Il Volo con Andrea Morricone per un omaggio al grande Ennio, seguiti da Gigliola Cinquetti, Fausto Leali, Marcella Bella per una staffetta di grandi successi sanremesi.

Poi Gigi D'Alessio, il marciatore azzurro Alex Schwazer, la capocannoniere della nazionale femminile di calcio e della Juventus Cristiana Girelli. Mentre il secondo 'quadro' di Achille Lauro coinvolgerà anche Claudia Santamaria e Francesca Barra. Ad aprire la serata la seconda parte della gara delle Nuove Proposte, che vedrà sul palco, nell'ordine: Wrongonyou, Greta Zuccoli, Davide Shorty e i gemelli Dellai.















Quindi, i 13 Big: prima Orietta Berti. Poi, in ordine di uscita: La Rappresentante di Lista, lo Stato Sociale, Bugo, Gaia, Willie Peyote, Malika Ayane, Fulminacci, Extraliscio, Ermal Meta, Gio Evan, Irama (se andrà in porto il cambio di regolamento proposto da Amadeus per tenerlo in gara con i video della prova generale) e Random. Irama, in quarantena per la positività di un membro dello staff, si esibirà in 'differita': verrà utilizzato il video della prova generale.















Prima dell'inizio della gara della nuove proposte, Fiorello ha preso il microfono in mano e si è rivolto ai giovani. "So che non è facile perchè molti torneranno in Dad. Presto sarà solo un ricordo, faccio un appello ai potenti affinche possiamo vaccinarci tutti e questo incubo finisca".











Prima Fiorello aveva rotto il ghiaccio con la solita ironia: “Tutti parlano di noi, Ama tu sei lo swiffer delle polemiche, l’ultima è che ti sei fatto il segno della croce prima di iniziare. poi perchè ieri ho parlato di Zingaretti…ma che è fidanzato con la D’Urso?. Achille Lauro è il mio piumologo di riferimento”.

