Il ‘Grande Fratello Vip’ è ormai finito da alcuni giorni, ma si continua a parlare dei concorrenti che per quasi 6 lunghissimi mesi hanno tenuto compagnia a milioni di persone. In tanti sono rimasti comunque in ottimi rapporti, a prescindere dalle coppie formatesi, ovvero Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga e Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Eppure Andrea Zenga ha scelto i social network per dire una cosa indirizzata ad uno degli ex concorrenti della Casa più spiata d’Italia.

Parlando di un’altra ex vippona, la Salemi ha fatto un annuncio sensazionale nelle scorse ore: “Il mio primo shooting dopo tanto tempo, sto scattando una cosa importante. È una mia collezione, un progetto su cui sto lavorando da mesi, da già prima di entrare nella Casa. Sto per lanciare una mia linea di costumi. Sono certa che amerete”. Ma andiamo adesso a vedere cosa ha affermato su Instagram il figlio di Walter Zenga che, come detto, ha puntato l’attenzione su uno in particolare. (Continua dopo la foto)















Andrea Zenga ha quindi reso pubblico ciò che ha detto ad Andrea Zelletta, visto che non lo starebbe più considerando granché: “Ooo seguimi, non te la tirare. Avvisate Andrea Zelletta che da quando è diventato famoso non mi si fila?”. Si è trattato dunque di un accorato appello rivolto ai suoi follower, ma ovviamente i toni sono stati scherzosi e non c’è stato alcun litigio tra i due. Però c’è grandissima curiosità per capire come reagirà il fidanzato di Natalia Paragoni, quando lo verrà a sapere. (Continua dopo la foto)















Andrea Zenga ha voluto parlare anche dell’incontro con suo padre dopo essere uscito dalla casa. Lo ha fatto in un’intervista rilasciata al settimanale Chi: “C’è tanta strada da fare, abbiamo posto un mattoncino nella costruzione di un rapporto. Partiamo da uomini. Non conoscendolo, ti aspetti una persona che non è. Invece… l’ho capito un po’ di più, credo”. Lui e Walter Zenga hanno quindi iniziato a riavvicinarsi e si spera che il loro legame possa migliorare nelle prossime settimane. (Continua dopo la foto)









E a ‘Pomeriggio Cinque’ è intervenuta un’altra ex vippona, Samantha De Grenet, che ha parlato di Antonella Elia: “Mi ha attaccata con una cattiveria gratuita. Inoltre tra me e lei non c’è mai stato nulla in passato. Mi ha aggredita nella prima puntata in cui sono entrata nella casa, dicendo cose imbecilli. Non ci siamo chiarite, non ci salutiamo e ci evitiamo. E penso proprio continueremo a farlo a lungo. Antonella Elia è proprio andata oltre e non ha recuperato”.

