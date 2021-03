“Ibrahimovic non sarà sul palco”. Sanremo 2021, arriva l’annuncio di Amadeus: il motivo della sua assenza

Dopo il debutto, è già tempo di pensare alla seconda serata del Festival di Sanremo. Ci sarà Fiorello con le sue performance che hanno colpito il pubblico e ci sarà anche Achille Lauro i cui look sono tra i temi più dibattuti sui social. Ovviamente lo spazio più importante sarà quello della musica con le esibizioni dei quattro giovani (Wrongonyou, Greta Zuccoli, Davide Shorty, Dellai) e dei 13 big Orietta Berti, Bugo, Stato Sociale, Gaia, Irama, Ermal Meta, Malika Ayane, Extraliscio feat. Davide Toffolo, La Rappresentante di lista, Random, Fulminacci, Willy Peyote e GioEvan.

La partecipazione di Irama è rimasta in bilico, dopo la positività di un membro del suo staff. Da regolamento il cantante dovrebbe quindi essere escluso poiché dovrebbe fare la quarantena obbligatoria. Dopo l’ok da parte delle case discografiche e degli artisti si è deciso di forzare il regolamento e procedere come proposto da Amadeus. Irama dunque non si esibirà dal vivo, al suo posto sarà mandato in onda il video delle sue prove. (Continua dopo la foto)















Fiorello affiancherà come al solito Amadeus, mentre il ruolo della co-conduttrice sarà affidato a Elodie, che prende il posto di Matilda De Angelis. A spezzare il ritmo della gara tanti ospiti, a cominciare da Laura Pausini, che porterà sul palco dell’Ariston Io sì, il brano con cui ha trionfato ai Golden Globes per la colonna sonora del film La vita davanti a sé. Omaggio a Ennio Morricone da parte de Il Volo nonostante il lutto che ha colpito Ignazio Boschetto. (Continua dopo la foto)















Per il momento dedicato allo sport spazio ad Alex Schwazer: il marciatore sta lottando per veder annullata la propria squalifica, che lo terrà ai box fino al 2024 e potrebbe porre la parola fine alla sua carriera. In merito si è espresso Amadeus: “Intendiamo ridare dignità e visibilità a un grande sportivo che, per cinque anni, è stato allontanato dai campi di gara a causa di un’accusa di doping rivelatasi infondata”. (Continua dopo la foto)









Non ci sarà Zlatan Ibrahimovic. Ad annunciarlo è stato lo stesso Amadeus. Infatti il campione svedese si collegherà da Milano dove è tornato per seguire il Milan. Infatti i rossoneri sono impegnati in una gara di campionato contro l’Udinese e Ibra – pur essendo infortunato – ha voluto sostenere la squadra alla stessa maniera. Ibra tornerà a Sanremo giovedì sera per la terza serata del Festival e resterà in Liguria fino alla finale del 6 marzo.

“Ti stai solo parando il c***!”. Massimiliano mai così furioso a UeD per la nuova tronista Samantha