Nella puntata del 3 marzo di ‘Pomeriggio Cinque’ Barbara D’Urso ha lasciato spazio alla seconda parte del programma all’ex gieffina Samantha De Grenet. Come è suo solito fare, dopo aver informato il suo pubblico di notizie decisamente più serie come il coronavirus, la padrona di casa alleggerisce la sua trasmissione con news di gossip e televisione. E qualche ora fa ha quindi deciso di intervistare l’ex vippona, che si è sbilanciata su uno degli argomenti più scottanti.

La donna è stata comunque molto onesta ed ha confidato di essersi resa conto di aver commesso qualche errore, durante la sua permanenza nella Casa più spiata d'Italia. A quel punto Carmelita ha chiesto maggiori lumi e l'ha invitata a indicare un episodio su tutti del quale si è pentita. Ed ha subito nominato Stefania Orlando: "La litigata con lei in effetti potevo risparmiarmela". Invece, interpellata su un'altra protagonista del reality show di Alfonso Signorini, è stata netta.















Samantha De Grenet è stata messa alla prova da Barbara D'Urso, infatti quest'ultima le ha chiesto cosa sia accaduto con Antonella Elia una volta finito il reality show. Le ha quindi domandato se ci sia stato un confronto o comunque un incontro chiarificatore. E secondo quanto rivelato dall'ex gieffina la situazione non è assolutamente variata. C'è il gelo totale tra le due e proseguirà sicuramente per molto tempo. Le sue affermazioni in diretta non hanno bisogno di interpretazioni.















Samantha De Grenet ha quindi rivelato: "Mi ha attaccata con una cattiveria gratuita. Inoltre tra me e lei non c'è mai stato nulla in passato. Mi ha aggredita nella prima puntata in cui sono entrata nella casa, dicendo cose imbecilli. Non ci siamo chiarite, non ci salutiamo e ci evitiamo. E penso proprio continueremo a farlo a lungo. Antonella Elia è proprio andata oltre e non ha recuperato". Quindi, una pace non è per niente all'orizzonte e l'assenza di dialogo proseguirà ancora.









Samantha aveva instaurato invece un ottimo rapporto con Rosalinda Cannavò. Prima delle ultime puntate del ‘GF Vip’ Rosalinda si era quindi rivolta così a lei: “Per me conta il bene che mi vuoi. Non sto male perché vado a casa, ma per una delusione. Tu mi hai dato quello che mi serviva ovvero sapere di essere importante per qualcuno qui dentro. Sapere che non sono l’ultima ruota del carro, che viene addirittura dopo il gioco, per me quello è l’importante adesso”.

