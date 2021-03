Davide Donadei ha fatto la sua scelta. A Uomini e Donne il tronista ha deciso di uscire dallo studio insieme a Chiara Rabbi, aveva lasciato in lacrime l’altra corteggiatrice, Beatrice Buonocore. Sono state le uniche due che effettivamente sono riuscite a smuovere qualcosa nel tronista e per lui non è stata una semplice scelta, anzi.

Davide Donadei ha sempre detto di essersi legato molto a entrambe e anche le due ragazze si sono dimostrate si sono sempre solidali fra loro, non ci sono stati tutti quegli episodi a cui le corteggiatrici precedenti hanno abituato il pubblico. Beatrice e Chiara si sono ringraziate a vicenda prima di uscire dallo studio per la scelta. “Il mio desiderio era quello di uscire con una persona che mi poteva dare qualcosa di forte e quella persona sei tu”. Con queste parole Davide Donadei comunica a Chiara la sua scelta a Uomini e Donne. Ora però qualcosa torna a bollire sotto l’apparente calma. Continua dopo la foto















Beatrice Buonocore ha infatti confessato, nelle settimane scorse, di usare un profilo fake per seguire la diretta di Davide e Chiara. Una mossa che la dice lunga sui sentimenti della ragazza per Davide. Sentimenti che oggi sono cambiati. Ai microfoni di MondoTv 24 l’ex corteggiatrice ha espresso i suoi pensieri a mente lucida:“Tante cose vanno male alla fine, io sono stata male nelle prime due tre settimane ma poi te ne fai una ragione”. Continua dopo la foto















E ancora: “Pensi che magari lui si doveva trovare quella giusta e quella giusta non ero io…evidentemente magari neanche lui era quello giusto per me!”. Eppure Beatrice Buonocore ha dichiarato di essersi pentita in qualche modo di non aver detto tutto quello che avrebbe voluto al tronista durante il suo percorso. Continua dopo la foto











“La cosa bella di Uomini e Donne é il vedersi poi, nel senso che fai le cose, magari ti dimentichi, poi vai in Tv, ti riguardi e dici ‘Cavolo!'(…)Riguardavo le puntate e pensavo che a Davide avrei detto tante di quelle cose in più che non ho detto“. Parole che sembrano lasciare un pizzico di amaro in bocca nonostante Beatrice Buonocore abbia dichiarato di avere apprezzato il suo percorso a Uomini e Donne nonostante tutto.

