Nilufar Addati di UeD non ci credeva: un sogno diventato realtà. L’annuncio

Il pubblico di Uomini e Donne non ha certamente dimenticato Nilufar Addati. La napoletana è stata dapprima corteggiatrice, poi tronista del dating show di Maria De Filippi. E alla fine della sua esperienza sul trono, condiviso con Sara Affi Fella, da poco diventata mamma, l’influencer si è legata a Giordano Mazzocchi, ma la loro relazione è naufragata dopo meno di un anno.

È passato diverso tempo orma da quando Nilufar e Giordano hanno annunciato la fine della loro relazione. Dopo aver partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip, dove erano sorti diversi problemi di coppia, i due hanno tentato di superare le avversità uscendo dal programma insieme. Tuttavia poco dopo una lunga crisi ha colpito nuovamente i due volti di UeD, che hanno poi scritto la parola fine sulla loro relazione. (Continua dopo la foto)















A fine agosto scorso, poi, tornata da una vacanza in Sardegna, Nilufar ha fatto sapere ai suoi fan di essere risultata positiva al tampone. In un primo momento si è sottoposta ad un test sierologico, che però aveva dato esito negativo, poi il tampone ha confermato la positività al coronavirus. Dalla Sardegna era partita senza accusare sintomi di alcun genere ma aveva comunque optato per l’isolamento. (Continua dopo la foto)















Come detto, Nilufar vanta un esercito di fan. Appena uscita dallo studio di UeD, infatti, l’ex tronista è diventata un’influencer di successo. Ma non solo. Come annunciato dalla diretta interessata proprio qualche ora fa, sembrerebbe che ci sia una grossa, grossissima novità lavorativa all’orizzonte. Attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, infatti, la napoletana ha annunciato che presto diventerà conduttrice tv. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nilufar (@nilufaraddati)



“Sette mesi fa, il 17 agosto, mi è stata posta una domanda che mi ha fatto tremare cuore e gambe – esordisce Nilufar nel post da boom di like e di commenti – Vorresti diventare una conduttrice televisiva? La mia risposta è stata che sarebbe stato il sogno di una vita. Sette mesi dopo, ci siamo. Le riprese cominciano la prossima settimana e questo è un altro sogno che diventa realtà, il mio cuore sta scoppiando. Ci vediamo ad aprile”. Manca poco dunque per scoprire tutti i dettagli.

