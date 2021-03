“Che rapporto abbiamo oggi”. Andrea Zenga, dopo il GF Vip l’incontro ‘privato’ con papà Walter. E ora racconta tutto

Oltre ad aver trovato l’amore all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Andrea Zenga ha avuto la possibilità di riallacciare i rapporti con suo padre Walter, l’ex portiere dell’Inter e della Nazionale. Adesso che il reality è terminato Zenga junior e Rosalinda Cannavò hanno la possibilità di vivere la loro storia lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere. La relazione dell’attrice siciliana con Giuliano Condorelli sembra ormai definitivamente alle spalle.

Su Instagram Rosalinda Cannavò ha postato una foto in cui bacia Andrea con questa didascalia: "Perché la cosa più importante tra tutte è quella di avere il coraggio di seguire il proprio cuore: sei l'unica certezza che ho". È un segnale importante del fatto che tra loro le cose vanno per il meglio e che ormai sono pronti a vivere il loro amore attraverso la quotidianità e le piccole cose.















Andrea Zenga ha voluto parlare anche dell'incontro con suo padre dopo essere uscito dalla casa. Lo ha fatto in un'intervista rilasciata al settimanale Chi. Il ragazzo aveva più volte manifestato l'amarezza di non aver avuto una figura paterna presente sia per lui che per Nicolò, il fratello minore nato dalla relazione di Walter con Roberta Termali. Andrea è stato fotografato a Milano abbracciato al padre insieme a Nicolò. Per loro è un nuovo inizio: "C'è tanta strada da fare, abbiamo posto un mattoncino nella costruzione di un rapporto. Partiamo da uomini".















L'ex gieffino ha spiegato che l'esperienza vissuta al GF Vip gli è servita per comprendere meglio il padre, affermando: "Non conoscendolo, ti aspetti una persona che non è. Invece… l'ho capito un po' di più, credo" ha dichiarato il giovane milanese al magazine diretto da Alfonso Signorini.









Insomma Walter Zenga ha mantenuto la promessa fatta al Grande Fratello Vip, quando era andato a trovare il figlio Andrea: “Ho mantenuto la promessa fatta nella casa – ha raccontato ai microfoni di “Live Non è La D’Urso” – Andrea è uscito e ci siamo rincontrati assieme al fratello Niccolò. Ho preso un volo da Dubai e sono venuto a Milano”. “Rivederci è stato facile perché c’era la voglia di tutti e tre di farlo, “Ti voglio bene papà” è la frase più bella che mi è stato detta nell’incontro”. Solo una data, 26 febbraio 2021, e una parola: “Reunion”. E due cuori. Così Walter Zenga, senza troppi fronzoli e senza troppe spiegazioni, ha pubblicato su Instagram una foto che lo vede sorridente insieme ai due figli Andrea e Nicolò.

