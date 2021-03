Bruttissime notizie per Ilary Blasi. La sua avventura, la prima, con ‘L’Isola dei Famosi’ sta partendo nel peggiore dei modi. Un altro ritiro è stato ufficializzato infatti dalla produzione del reality show, che sta dunque vivendo momenti complicatissimi. Nei giorni scorsi è stata comunicata la mancata partenza per l’Honduras del naufrago Akash Kumar. Il modello italo-indiano aveva infatti riferito di aver avuto battibecchi con i produttori e aveva scelto di non parteciparvi più.

Adesso però è arrivata proprio una comunicazione certa da parte de ‘L’Isola dei Famosi’. C’era davvero tanta curiosità e attesa per vedere questa concorrente all’opera, ma purtroppo i suoi fan dovranno farsene una ragione. Le motivazioni alla base di questa scelta sono tra l’altro molto importanti e seri e la donna ha preferito pensare dunque ad altri aspetti della sua vita quotidiana. Era per lei l’occasione giusta per svagare la mente, dopo alcuni problemi avuti proprio l’estate scorsa. (Continua dopo la foto)















A partire dunque da lunedì 15 marzo inizierà ufficialmente l’esperienza de ‘L’Isola dei Famosi’, ma non purtroppo per Carolina Stramare. L’ex Miss Italia è stata costretta a ritirarsi dalla trasmissione, ancor prima di iniziare. Questa la nota della produzione: “Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità necessaria per affrontare l’avventura dell’Isola dei Famosi”. Dunque, niente da fare per la bellissima ragazza. (Continua dopo la foto)















Sulla pagina de ‘L’Isola dei Famosi’ sono subito arrivati tantissimi commenti: “Sei una persona forte, forza Carolina”, “Nooo, non ci sarà la più bella”, “L’unica che conoscevo e che mi piaceva, mi dispiace così tanto”, “Cavolo, ancora prima di iniziare. Chissà se ci sarà una sostituzione”. Tanti altri hanno scritto post simili, anche se qualche critica non è mancata. C’è infatti una parte del popolo della rete che non gradiva la sua presenza e che si è sentita sollevata da questo forfait. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

C’è stata nei giorni scorsi una polemica sull’Isola dei Famosi per una naufraga. Daniela Martani ha esternato in diverse occasioni il suo pensiero negazionista sul Covid; in sostanza l’ex GF ritiene che il coronavirus sia tutta una gran montatura, una bufala, una fake news. La questione è tutt’altro che secondaria considerando che perfino la conduttrice dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi ha avuto un grave lutto, ovvero la morte del papà del marito Francesco Totti.

Arisa apre Sanremo 2021 in rosso fuoco e con un bracciale famosissimo: il prezzo