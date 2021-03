“Ma è vero quello che dicono?”. Antonella Elia, dopo il GF Vip gira una voce e non è per niente bella per lei

Antonella Elia, l’indiscrezione sull’opinionista più dibattuta fa il giro del web. Sicuramente è il personaggio che tra tutti riesce sempre a spaccare in due l’opinione pubblica. La spalla di Alfonso Signorini, con il suo carattere sempre molto diretto, ha dato modo di fare parlare di sè e non sempre in senso positivo, soprattutto in seguito al litigio avvenuto con Samantha De Grenet.

C'è chi ama la sua schiettezza e chi invece ritiene sia eccessiva, Antonella Elia continua a essere amata e odiata dal pubblico italiano. L'indiscrezione sull'opinionista del Grande Fratello Vip viene lanciata e diffusa da Blogo e riguarda la possibilità o meno di poter rivedere l'Elia nelle vesti di opinionista anche per la prossima edizione Vip del reality show.















Pare che non verrà confermata la sua presenza per il GF Vip 6, ma a Casa Chi Antonella in persona ha 'sfidato' gli autori del programma a trovare qualcuno più preparato di lei in questo ruolo: "Una mia non conferma? Non ho la più pallida idea. A me nessuno ha detto nulla, nemmeno Alfonso. Una conferma sarebbe gratificante per il mio ego perché proverebbe che hanno premiato il mio percorso umano e professionale".















"Però è anche vero però, che se fai un lavoro una volta tu non debba rifarlo per tutta la vita. Io penso che cambiare sia sempre utile che non necessariamente uno deve fare per sempre quello che ha fatto. Quindi non so se sia una news vera o fake, ma accetto di buon grado e capisco se si decide per altro. Magari capisco se scelgono altri perché più convenienti. Certo li sfido a trovare qualcuno più bravo di me".









Antonella Elia dice addio al GF Vip? Arriva l’indiscrezione: “Non verrà riconfermata” https://t.co/WYDNEsTcv8 #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 18, 2021

“Se dovesse concludersi la mia esperienza al GF Vip credo che riguarderei al percorso come ad un evento umano, sociale e artistico. Non posso che gioire per avere vissuto questa esperienza. Mi porto dietro la vergogna, il disagio, il senso di non essere mai al posto giusto e al momento giusto e il sapere che non sono controllabile. Io sputo fuori delle cose come un vulcano in eruzione, non ho mezze misure e nemmeno diplomazia. Sono un’opinionista d’assalto, come un ariete sfondo tutto ma non so se gioire o vergognarmene”.

