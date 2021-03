“Ma che figura di m***”. Storie Italiane, la gaffe mostruosa di Eleonora Daniele: “Che imbarazzo, ragazzi!”

Lo dobbiamo ammettere: Bugo è sicuramente uno dei cantanti più attesi sul palco di Sanremo 2021. Dopo lo scorso che lo vide al centro della polemica con Morgan, torna in gara stasera con la canzone “E Invece Sì”. Ma prima di essa, anche e soprattutto stamattina non si parla d’altro. E nella puntata speciale dedicata a Sanremo 2021 di Storie Italiane, Eleonora Daniele ha fatto una gaffe proprio sul nostro Bugo. Tutto è successo mercoledì 3 marzo 2021, quando la conduttrice si è resa protagonista di un errore certamente non voluto in diretta.

La Daniele però, mentre commentava la prima puntata del Festival di ieri sera, ha affermato: "Bugo adesso vediamo la tua esibizione di ieri sera. Ce l'abbiamo l'esibizione di Bugo di ieri sera?". In realtà l'artista ed ex partner musicale di Morgan non si è esibito durante la prima serata della kermesse della Canzone Italiana, che ha subito un crollo di ascolti rispetto al 2020, ma la sua performance sul palco del teatro Ariston è prevista per questa sera mercoledì 3 marzo 2021.















In imbarazzo estremo Eleonora è stata corretta dallo stesso cantante che ha dichiarato: "No, guarda che io ieri sera non ho cantato". Attimi di panico e non poco imbarazzo per il volto del mattino del primo canale della Tv di Stato che si è immediatamente ripresa: "Ho la bambina piccola e a una certa ora mi devo svegliare per essere qua… Noi in realtà abbiamo una copertina dedicata a Bugo, adesso la mostriamo".























Poco dopo Bugo si è complimentato per il quadro di Achille Lauro, sostenendo di essere rimasto colpito dal pezzo portato a Sanremo e dalla sua performance che ha creato ancora una volta per essere provocatoria. Il ragazzo ha interpretato mille personalità in una. Donna e uomo insieme, umano e alieno allo stesso tempo, artista e divinità.



Poi l’abbiamo già detto: le lacrime di sangue hanno ricordato quelle della Madonna che piange delusa e colpita dall’umanità. Il cantante ha pianto deluso dall’umanità immobile dinanzi a una parete di schermi accesi, quegli stessi schermi che sono apparsi prima del suo arrivo sul palco. Con il suo costume eccessivo ha rotto con l’immobilismo e ha gridato al desiderio di essere.

