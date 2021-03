“La verità? Eccola”. Rosalinda Cannavò letale. Finisce il GF Vip e inizia a levarsi i sassolini dalle scarpe

Rosalinda Cannavò, per l’ex gieffina è tempo di fare chiarezza. Nella sua vita fuori dalla casa del Grande Fratello Vip non solo Andrea Zenga, ma anche alcuni aspetti che restano da definire sia per quanto riguarda la sua storia d’amore con l’ex fidanzato, Giuliano Condorelli, così come quella speciale amicizia con Dayane Mello. Le dichiarazioni di Rosalinda spazzano via ogni dubbio.

Sei mesi trascorsi insieme sono tanti, ancor più se amplificati in un contesto come quello del reality show. Amori appena nati, nuove amicizie, persino litigi. I concorrenti hanno avuto molto da condividere insieme, e in particolar modo proprio l'attrice siciliana con Dayane. Tra di loro un rapporto di amicizia molto speciale che sembrava potesse persino sfociare in una storia d'amore.















Tra la modella brasiliana e la nuova fiamma di Andrea Zenga tutto stava filando liscio in quando la siciliana ha incassato il duro colpo: la nomination da parte di quella che riteneva essere una vera amica, ovvero Dayane Mello. E a distanza di alcuni giorni dalla fine del reality show, sulle pagine di Chi, Rosalinda Cannavò non poteva che tornare a fare chiarezza su quel rapporto.















Queste le sue dichiarazioni: "Non sono innamorata di lei, non lo sono mai stata. Sia chiaro. È la concorrente che ha usato la sua vera arma, la strategia. Sempre. È stata la stratega di questa edizione fin dall'inizio del programma". Dalle parole della Cannavò, il rapporto d'amicizia sembra essere del tutto finito, un 'gelo' confermato anche a Pomeriggio 5 da Maria Teresa Ruta, ospite del programma.









Poi l’attenzione dell’ex gieffina nel corso dell’intervista si sposta sulla relazione durata 10 anni con Giuliano Condorelli. Ormai Andrea Zenga sembra aver del tutto spazzato via ogni dubbio: “Non era più amore, ma affetto…Una lunga relazione che si trascinava da tempo”. Rosalinda Cannavò ha deciso di riprendere in mano la propria vita sentimentale, un percorso delicato, ma a detta sua, necessario.

