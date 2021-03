Quella di ieri sera è stata una serata di inaugurazione piena di buona musica, fresca e giovanissima. Si pensi infatti che la più giovane in gara abbia appena compiuto 18 anni, Madame. Insomma, Sanremo 2021 è una chicca da non perdersi assolutamente. Per chi è social addicted, in questa ultima settimana non sono di certo mancate le storie Instagram dei nostri più amati artisti.

Abbiamo assistito alla promessa solenne del rapper Random (che si esibirà stasera, ndr): “Vi prometto che se mi avete inserito nella vostra squadra del Fantasanremo non vi deluderò”. Poi abbiamo partecipato alle ansie varie, Madame la notte prima della sua esibizione non riusciva a dormire e la Ferragni sono giorni che fa il countdown all’esibizione del suo Fedez… (Continua dopo le foto)















Grazie ai social abbiamo assistito alle prove di alcuni artisti prima dell’inaugurazione di Sanremo 2021. Tra i vari look non abbiamo potuto fare a meno di notare quello di Francesca Michielin, presentatasi a Sanremo 2021 con i capelli lunghissimi. E lunghissimi li ha tenuti per tutta la durata delle prove generali e delle interviste con la stampa. Salvo poi stupirci con un taglio iper corto e super glam. E ci ha spiegato anche il motivo. (Continua dopo le foto)

C’è un motivo ben preciso del perché Francesca Michielin per il suo debutto sul palco di Sanremo 2021 abbia optato per un caschetto cortissimo. Subito dopo l’esibizione di Chiamami Per Nome (classificatasi al quarto posto per la giuria demoscopica), Francesca Michielin e Fedez hanno raggiunto lo studio di Radio2. Lì hanno intrattenuto una breve conversazione in diretta con Gino Castaldo, Andrea Delogu e Ema Stokholma. (Continua dopo le foto)

A domanda diretta della Stokholma: “Tu hai tagliato i capelli, ci puoi dire perché?“, la Michielin ha risposto prontamente: “Sì, l’ho fatto per donarli alle donne che li hanno persi. Ho deciso di fare questa cosa perché ero diventata Pocahontas. Nuova vita!”. Un gesto davvero pazzesco e super cool, standing ovation per Francesca Michielin.

