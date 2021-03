Fedez, occhi puntati su quei bizzarri braccialetti. Sul palco di Sanremo 2021 li hanno notati tutti: ecco a cosa servono

Il primo Festival dell’era coronavirus che rimarrà – fosse anche solo per questo – indelebile nei ricordi degli spettatori. Ma nell’edizione n° 71 sono tanti i momenti da ricordare: dalla discesa di Fiorello vestito di fiori alle ‘regole’ dettate dal direttore Ibra, passando alle performance strepitose di Loredana Bertè – capelli blu e scarpa rossa sul palco contro la violenza sulle donne – e Achille Lauro, che lacrima sangue vestito di piume. Poi l’appello per Patrick Zaki e i tanti duetti sul palco.

Amadeus e Fiorello iniziano la prima serata nel buio più totale. "Questo è il festival della ricrescita", dice Fiorello. "Della rinascita", lo corregge Amadeus. "Ah è vero quello della ricrescita è quello di Morandi", replica Fiorello. "Perché al buio? Perché così possiamo fare gli scongiuri seri senza che nessuno di veda", dice Fiorello prima di 'benedire' l'amico conduttore e direttore artistico.















Le luci si accendono ed entra Amadeus: "Quest'anno il cuore batte più forte", dice, leggendo poi alcuni dei passaggi della sua lettera al festival pubblicata oggi su 'Leggo'. Ma prima dell'inizio della gara, Amadeus annuncia l'ingresso di Fiorello, che con un look esagerato alla Achille Lauro, rossetto viola, smalto nero e mantello di fiori, canta una sua versione del brano vincitore del primo festival di Sanremo, 'Grazie dei fior'. "Devo ringraziare Achille Lauro perché questo è solo il suo accappatoio", dice Fiorello.















Fedez si commuove e abbraccia Francesca Michielin alla fine del debutto in gara sul palco dell'Ariston. I due hanno eseguito il brano con un nastro distanziatore o forse di 'connessione' tra le due aste dei microfoni, poste a distanza 'di protocollo' di un metro e mezzo. Poi alla fine rompono le righe per abbracciarsi, mentre gli occhi di Fedez si inumidiscono di lacrime. I due vengono raggiunti da Amadeus e poi anche da Fiorello che racconta dell'emozione di Fedez: "Stava per svenire dietro le quinte. Mi ha detto: 'ma chi me l'ha fatto fare. Io non esco. Potevo restare a casa'", dice lo showman mentre il rapper emozionato sorride annuendo. Poco prima dell'esibizione Fedez ha svelato il 'mistero' dei braccialetti notati dal pubblico:









"Me lo avete chiesto in tanti, ma non sono ai domiciliari. Mi servono a combattere l'ansia con delle vibrazioni", ha detto il rapper. "Poi vi dico se hanno funzionato", ha scritto sulle INstagram stories video esplicativi. "Amici, tra poco mi vedrete sul palco di Sanremo e io sto condividendo questi fantastici momenti di attesa con i miei braccialetti anti-ansia che hanno diverse velocità: tutto ok, relax, sto per salire sul palco di Sanremo", ha concluso.

