Stando a quanto è stato comunicato dal sito ‘La Presse’, l’artista non ha potuto esibirsi nella diretta del Festival di Sanremo 2021 di ieri sera, 2 marzo, a causa di una presunta sua positività al covid. Infatti un membro del suo staff è risultato positivo al coronavirus.

Il test rapido effettuato ieri aveva già dato l’esito che nessuno voleva sentire, specialmente il cantante in gara, e poi ci si è messi immediatamente in attesa del risultato del tampone molecolare. Intanto per precauzione l’artista alla serata inaugurale di Sanremo 2021 non ha cantato. (Continua dopo le foto)















La sua performance musicale dovrebbe avvenire stasera, mercoledì 3 marzo. Irama questa sera si esibirà per la seconda serata del Festival di Sanremo? Ciò che accadrà stasera è purtroppo tutto in mano al suo collaboratore che, ieri pomeriggio, dopo un tampone rapido, è stato trovato positivo al coronavirus. Irama, come da iter, è stato dunque sottoposto a tampone molecolare. “In seguito al tampone antigenico, risultato positivo, di uno dei componenti dello staff di Irama, l’artista è stato sottoposto a tampone molecolare di verifica. In attesa del risultato, la sua esibizione di stasera è rimandata a domani. Al suo posto, c’è Noemi. #Sanremo2021”. (Continua dopo le foto)























Poi durante la serata di ieri è giunto il risultato del tampone molecolae di Irama: negativo. Però, c’è un però, non si può ancora cantare vittoria. Il motivo è semplice: perché se il collaboratore del suo staff dovesse ancora risultare positivo anche al secondo tampone molecolare, Irama finirebbe per direttissima in quarantena preventiva per due settimane. (Continua dopo le foto)

“Attendiamo il risultato del tampone molecolare del collaboratore, domani mattina [oggi, ndr] avremo la risposta. Irama è negativo, ma se il collaboratore dovesse essere positivo Irama andrà in quarantena e dovrà ritirarsi dalla gara”. Come dichiarato durante la conferenza stampa, infatti, se un artista dovesse risultare positivo o dovesse venire a contatto con qualcuno positivo, sarebbe squalificato dalla gara. “Nel caso di positività di un artista, ci atterremo a quanto previsto dal decreto legge. Se un cantante risulta positivo si ritira. E se è positivo qualcuno del suo entourage vengono applicate le norme di legge, il cantante anche in questo caso dovrà ritirarsi”.

“Stava per svenire!”. Sanremo 2021, Fedez: è successo poco prima di entrare sul palco. Il racconto di Fiorello