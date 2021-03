“Ma cosa diavolo è quello?!”. Sanremo 2021, Arisa si presenta sul palco così: “Una dea!”. Ma in tanti notano quel curioso particolare

Arisa si esibisce per prima a Sanremo 2021. Ma i fan notano un dettaglio sul suo look che non passa inosservato. La cantante lucana ha aperto il 71esimo Festival della Canzone Italiana con la sua “Potevi dare di più”, firmata da Gigi D’Alessio. Arisa si presenta con un look inaspettato, unghie lunghissime laccate di rosso e capelli raccolti con un fermaglio bizzarro color argento, che non è sfuggito ai fan. Immediati i commenti ironici dei fan: “Ma cos’ha sulla testa?”. E ancora: “Ha dimenticato la piastra attaccata ai capelli?”. “Ma in genere il phon non si stacca dai capelli?”. Nonostante le battute social, la voce di Arisa strega il pubblico: “Sembra una dea”.

Al termine della prima puntata della 71esima edizione è stata stilata la classifica dei 13 cantanti che si sono esibiti. Una classifica decretata dalla giura demoscopica, composta da 300 persone appassionate di musica. A causa dell'emergenza Coronavirus i giurati hanno votato dalle rispettive abitazioni e non dal teatro Ariston come di consueto. Le sorprese non sono mancate: il favorito alla partenza, il duo formato da Colapesce e Dimartino, si è piazzato solo al nono posto.















Meglio l'altra coppia preferita dai bookmakers, quella formata da Francesca Michielin e Fedez, che è arrivata terza. In vetta Annalisa e Noemi. Per quanto riguarda Sanremo Giovani sono passati alla finale Folcast e Gaudiano. Fuori dalla gara Elena Faggi e Avincola. La più brava alla prima puntata del Festival di Sanremo 2021? Indubbiamente Matilda De Angelis.























L'attrice, nelle insoliti vesti di co-conduttrice, ha convinto tutti. Nonostante la giovane età – ha appena 25 anni – e l'assenza di esperienza sul piccolo schermo l'interprete si è rivelata una bella e inaspettata sorpresa. Sicura, spigliata, precisa e simpatica: così si è mostrata Matilda sul palco dell'Ariston.



Con fare deciso ha presentato i vari cantati in gara senza commettere gaffe o errori (che di solito non mancano mai durante la kermesse musicale). La De Angelis ha inoltre regalato un bellissimo monologo tratto dal celebre Cyrano De Bergerac.

