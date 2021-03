“Stava per svenire!”. Sanremo 2021, Fedez: è successo poco prima di entrare sul palco. Il racconto di Fiorello

Finalmente su Rai Uno ha aperto i battenti la 71esima edizione del Festival di Sanremo la prima senza pubblico a causa dell’emergenza sanitaria in corso, e con la conduzione di Amadeus e Fiorello. Il noto artista e uno dei più grandi showman italiani dopo l’esibizione di Francesca Michielin e Fedez ha svelato un retroscena sul rapper sposato con l’influencer Chiara Ferragni. Fiorello non appena ha messo piede sul palco dell’Ariston con il carellino dei fiori per l’artista 26enne ha ironizzato sull’emozione di Fedez affermando: “L’ho incontrato prima, stava per svenire“.

Nel corso del primo appuntamento del Festival di Sanremo 2021, un'edizione che ha dovuto adattarsi ai bisogni della pandemia, a salire sul palco dell'Ariston sono stati anche Fedez e Francesca Michielin, presentati come la coppia più bella del pop. A sorpresa i due cantanti pur rispettando le distanze sono stati uniti da un nastro bianco.















Il rapper e l'artista 26enne che ha raggiunto la notorietà in seguito alla vittoria di X Factor si sono esibiti con il singolo intitolato "Chiamami per nome", che pone l'amore come cornice al racconto, ma narra anche la loro crescita artistica. Proprio quando Fedez e Francesca Michielin erano in procinto di lasciare il palco più famoso d'Italia, il conduttore Fiorello ha rivolto la testuale domanda ad Amadeus: "Si può parlare con i cantanti giusto?".















A questo punto il noto showman ha confessato di aver visto parecchio agitato il marito di Chiara Ferragni dietro le quinte della Kermesse. Seppur con ironia Fiorello ha esordito che il rapper gli avrebbe fatto delle confidenze prima del suo ingresso sul palco dell'Ariston, pronunciando le testuali parole: "L'ho dovuto prendere io, non voleva entrare".











E ancora: “Mi ha detto chi me l’ha fatto fare, meglio mi stavo a casa”. Intanto Fedez e Francesca Michielin a fine esibizione sul palco di Sanremo 2021 si sono scambiati un abbraccio, ma soprattutto non è sfuggito un dettaglio. Il rapper milanese è apparso visibilmente commosso. Fiorello in effetti è intervenuto proprio quando il marito di Chiara Ferragni non è riuscito a gestire la forte emozione.

