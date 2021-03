Nonostante siano passati tanti anni, ben dieci, ricorderete sicuramente Davide Baroncini, uno dei concorrenti del ‘Grande Fratello 11’. Quella edizione fu presentata da Alessia Marcuzzi, che ironia della sorte era affiancata da Alfonso Signorini, ovvero l’attuale presentatore del ‘Grande Fratello Vip’. E il concorrente in questione fece parlare molto di sé soprattutto grazie ad alcune dinamiche amorose fatte nascere nella Casa più spiata d’Italia. Con gli italiani che rimasero colpiti.

In una prima circostanza si avvicinò moltissimo a Rosa Baiano che però decise di mollare per Olivia, una gieffina che aveva varcato da poco la porta rossa del programma. Quando quest'ultima fu eliminata, lui decise di riavvicinarsi a Rosa ma successivamente ebbe un flirt anche con Erinela Bitri, un'altra protagonista del 'GF'. In tanti però si chiedono che fine abbia fatto oggi Davide Baroncini. Ed effettivamente la sua vita è cambiata notevolmente: vediamo cosa fa.















Con Erinela Bitri comunque non si trattò esclusivamente di un flirt di poco conto, infatti la storia d'amore è durata ben tre anni. Ma quando si è lasciato con lei la sua vita è cambiata radicalmente. Infatti Davide Baroncini ha deciso di volare all'estero, raggiungendo la città americana di New York. Qui è stato in grado di diventare un account executive di un brand molto noto, che si cimenta nella produzione di cashmere di assoluta qualità. Ma ci sono grosse novità anche a livello privato.















Inizialmente aveva tentato di stabilirsi a Milano, ma poi ha preferito recarsi negli Stati Uniti. Attualmente è unito in matrimonio con un'influencer che lavora appunto nel settore del cashmere e dell'abbigliamento. Il nome della consorte è Pia e lei spesso e volentieri ha pubblicato immagini di loro due insieme. In particolare sono presenti anche le foto del matrimonio. Un amore che sembra davvero indissolubile e che pare destinato a proseguire ancora. Non avrebbero avuto figli.









A proposito di GF, ma stavolta dell'ultima edizione di quello vip, l'ex gieffina Maria Teresa Ruta ha fatto un annuncio sensazionale: "Stiamo organizzando un matrimonio subacqueo. Mi stanno confezionando una muta bianca. Mi piacerebbe sposarmi in Liguria, a Camogli, immergendomi con Roberto dove c'è il Cristo degli Abissi. Dopodiché faremo un matrimonio diffuso, nel senso che gireremo tutta l'Italia, festeggiando con tanti amici e parenti accanto a noi".

