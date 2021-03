Il Grande Fratello Vip è finito, il Grande Fratello Vip non finirà mai. Se il reality condotto da Alfonso Signorini ha visto terminare l’edizione più lunga di sempre lunedì primo marzo con la finale che ha decretato la vittoria di Tommaso Zorzi, le polemiche e le discussioni degli ormai ex partecipanti sembrano essere appena iniziate. L’ultima in ordine di tempo è quella innescata dall’attore e modello Massimiliano Morra.

A poche ore di distanza dall'ultima puntata del GF Vip numero cinque il 34enne di Napoli ha voluto esprimere le sue considerazioni personali sull'esperienza che, tra l'altro, gli ha permesso di ritrovare la sua ex, Rosalinda Cannavò, un tempo nota come Adua Del Vesco. E le sue parole non sono state proprio una 'carezza' per i suoi ex coinquilini. Con un post su Instagram corredato da tre foto in smoking Massimiliano ha scritto: "Finisce per me questo viaggio. È stata sicuramente un'esperienza di arricchimento personale…".















La partecipazione al GF Vip non è certo stata una passeggiata per Massimiliano Morra, ma neppure un supplizio, ci mancherebbe: "Ho avuto modo di conoscere alcune persone – ha infatti spiegato l'attore – che mi hanno permesso anche una crescita interiore". Poi, però, arrivano i giudizi 'tranchant': "Altre si sono rivelate per quelle che sono, ed altre non le conoscevo prima, non le ho conosciute durante il percorso, e non le frequenterò adesso". Viva la sincerità!















Infine Massimiliano Morra ha voluto ringraziare chi si è ritrovato sulla sua stessa 'lunghezza d'onda' e ha chiuso il messaggio con un'altra tagliente considerazione: "Ringrazio di cuore le persone che sono riuscite a percepire in maniera più approfondita la mia personalità, anche in virtù del fatto che credo di essere stato forse l'UNICO concorrente di cui non è mai stata mostrata la linea della vita. Traete voi le vostre conclusioni. Vi voglio bene e grazie per il vostro enorme affetto 🙏🏻❤️".









Il riferimento di Morra è al fatto che è stata mostrata la storia della vita di tutti tranne che la sua. Inoltre non è un mistero che, durante la sua permanenza nella casa, Massimiliano Morra sia rimasto spesso e volentieri in disparte rispetto al resto dei vip. E molti suoi ex coinquilini lo hanno apertamente criticato per questo. Non solo. Con una delle ex coinquiline, ovvero Rosalinda Cannavò, lo scontro è salito a livelli di guardia. Dopo alcune dichiarazioni di Rosalinda sulla sessualità di Massimiliano, quest’ultimo ha deciso di ricorrere agli avvocati.

