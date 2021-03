Importante annuncio di Bianca Guaccero durante l’appuntamento del 2 marzo di ‘Detto Fatto’. La conduttrice televisiva si è rivolta al pubblico da casa avvisandolo di una novità che accompagnerà il programma. Già in passato la sua trasmissione è stata vittima di numerose modifiche o comunque cambiamenti repentini. E anche stavolta l’attrice è costretta a rispettare le indicazioni e a stravolgere nuovamente i suoi piani. Ma i telespettatori non la abbandoneranno.

Qualche giorno fa mentre Jonathan commentava la superclassifica Jon, Bianca Guaccero ha fatto ironia sul suo essere single, poi però è intervenuto Kashanian, che con la sua solita ironia, ha svelato un retroscena sulla conduttrice di Rai2: “Fuori onda dice un sacco di cattiverie, mettete una telecamera nascosta!”, ha detto rivolgendosi agli autori e scatenando la reazione della conduttrice. A quel punto Bianca Guaccero ha risposto con una risata discolpandosi e spiegando di aver fatto una battuta. (Continua dopo la foto)















Bianca Guaccero è sempre supportata da Jonathan, da Gianpaolo Gambi e da Elisa D’Ospina. Nelle scorse settimane, a causa di momenti particolari della vita politica o per le gare sportive di sci, ‘Detto Fatto’ ha dovuto modificare il suo orario. E ancora una volta la trasmissione dovrà cambiare le sue abitudini quotidiane. La padrona di casa ha infatti annunciato davanti alle telecamere che la puntata del 3 marzo non comincerà allo stesso orario di solito, bensì ci sarà una variazione. (Continua dopo la foto)















Dunque, il programma in onda sulla Rai inizierà un po’ più tardi del previsto, come spiegato da Bianca Guaccero: “Ringrazio tutti gli ospiti per essere stati con me. L’ultima raccomandazione che vi faccio è di prendere carta e penna e segnare che domani andremo in onda dalle 15.50”. Finirà inoltre alle 17.15. Questa decisione è stata assunta per lasciare spazio al question time, quindi ‘Detto Fatto’ è obbligato ad iniziare 35 minuti dopo, visto che l’orario prestabilito è quello delle 15.15. (Continua dopo la foto)









Recentemente parlando di Barbara Paolombelli Bianca Guaccero ha commesso una gaffe sbagliando il suo nome. “Devo dire che Paola Palombelli mette tutti d’accordo, piace moltissimo quindi mi sembra strano che abbia scatenato tutte queste polemiche”. Bianca Guaccero non si è accorta del lapsus: ha proseguito regolarmente la sua trasmissione, ma da casa se n’erano accorti tutti.

