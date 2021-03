Rosalinda Cannavò scopre gli altarini su Dayane Mello. La verità dopo la finale del GF Vip: “Io lo so…”

L’amicizia tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello è stato uno dei temi ha maggiormente catturato l’attenzione dei telespettatori durante questa edizione del GF Vip. Un rapporto fatto di alti e bassi, che ha raggiunto momenti importanti quando la modella brasiliana ha confessato di amare l’attrice spiegando e chiarendo dunque una volta per tutte perché avesse avuto quei moti di gelosia quando Rosalinda ha deciso di tagliarla fuori dalle sue confidenze su Andrea Zenga.

Quando Rosalinda ha sentito quelle parole è rimasta spiazzata. Non si poteva aspettare tutto quello che ha ascoltato dalla voce di Dayane. E le ha chiesto scusa: per non aver capito quello che provava per lei, scusa per averla tagliata fuori, scusa per non essersi accorta di nulla. Un momento davvero forte che ha caratterizzato le ultime settimane del Grande Fratello Vip. (Continua dopo la foto)















Anche Rosalinda ammette di aver provato dei sentimenti forti per la brasiliana: “Anche io tante volte ti ho detto che tra di noi c’è amore. Lo è ancora. Ti chiedo scusa se non sono riuscita a corrispondere o a capire. Per me sei stata fondamentale perché anch’io ho capito una cosa molto importante di me stessa, che per me l’amore è più legato alla testa che al sesso. Io ti ho amato e ti amo”. (Continua dopo la foto)















Ora che tutto è finito, a bocce ferme ogni concorrente racconta la sua verità. E dopo aver ascoltato le parole di Dayane Mello che ha confessato di essersi innamorata di un autore del programma, Rosalinda Cannavò ha lanciato una frecciata velenosa nei confronti dell’ex coinquilina: “Dayane ha il potere di innamorarsi e disinnamorarsi facilmente”, ha affermato. (Continua dopo la foto)









Quando ancora era nella casa, Rosalinda Cannavò ha sofferto particolarmente quando la modella brasiliana l’ha mandata in nomination al GF Vip: “Io me ne vado ma a testa alta – ha detto -. Non mi interessa della nomination, sono le pugnalate continue. L’ho sempre giustificata con tutti anche quando non era giustificabile. Quando aveva bisogno di energie nuove io sono stata muta in un angolo, poi quando incontro una persona che mi fa stare bene mi butta via”. E ancora: “Rimango sconvolta quando sento che era innamorata di me. Prima mi sembrava di capire tante cose e poi però ho riflettuto, ci sono tante cose che non mi tornano…”.

“Davvero non ho parole…”. Stefania Orlando, fuori dal GF Vip è il momento di dire la sua: “Non me lo aspettavo”