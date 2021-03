Brutte notizie per Amadeus e Sanremo 2021. Nemmeno il tempo di iniziare che c’è già un forfait causato purtroppo dal coronavirus. Il concorrente in questione non è positivo al Covid-19, ma deve necessariamente attendere l’esito del tampone di un collaboratore. Allo stato attuale la sua permanenza all’Ariston non è ancora in discussione, ma se dovessero uscir fuori notizie negative per lui potrebbe essere già finita l’avventura nella kermesse musicale più famosa in Italia. Un colpo che sarebbe durissimo.

Nelle scorse ore ha parlato in conferenza stampa Zlatan Ibrahimovic, che ha fatto un bellissimo annuncio: "I soldi non sono importanti, nel mio mondo non mi serve nulla. Faccio questa cosa con il cuore per far vedere a tutti che sono grato a quello che l'Italia ha fatto per me. I soldi che entrano li diamo in beneficenza, non vi preoccupate". E poi: "Non è il mio mondo questo, ma non sono preoccupato. Se sbaglio nessuno mi può giudicare perché non è il mio mondo", ha precisato il campione.















Secondo quanto è stato comunicato dal sito 'La Presse', Irama non potrà esibirsi nella serata inaugurale del 2 marzo. Un membro del suo staff è infatti positivo al coronavirus. Il test rapido ha dato dunque l'esito che nessuno sperava ed ora si è in attesa del risultato del tampone molecolare. Per precauzione l'artista non potrà cantare. La sua performance musicale è stata al momento rinviata a mercoledì 3 marzo, anche se per avere certezze occorrerà attendere le prossime ore, che saranno decisive.















Se invece Irama dovesse poi essere contagiato dal Covid-19, per lui l'avventura a Sanremo finirebbe prima di cominciare. Intanto, in scaletta l'ex protagonista di 'Amici' di Maria De Filippi sarà sostituito dalla collega Noemi. Quest'ultima avrebbe dovuto intonare il suo brano inedito nella giornata del 3 marzo, ma questo imprevisto ha stravolto i piani. La cantante dovrà quindi prepararsi al meglio per farsi trovare pronta già stasera, anzi tra qualche ora. Indubbiamente una difficoltà in più.









Intanto, la co-conduttrice di Amadeus prevista per la prima serata di Sanremo 2021 è Matilda De Angelis, con Loredana Bertè guest star dell’apertura, con il suo nuovo singolo. Calcheranno l’Ariston anche Diodato, vincitore di Sanremo 2020, e la Banda della Polizia di Stato con Olga Zakharova e Stefano Di Battista. Poi sarà la volta anche dell’infermiera Alessia Bonari, già reduce dal red carpet di Venezia.

