“Avete notato?”. Stefano Sala, tutti basiti per quello strano gesto dell’ex di Dayane Mello dopo il GF Vip

Tommaso Zorzi era il grandissimo favorito per i bookmakers e così è stato. L’influencer milanese ha infatti vinto la quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5. Tommy, milanese doc, influencer noto per aver preso parte a un’edizione del programma di MTV Riccanza, ha battuto nel duello finale prima l’ex tronsita di Uomini e Donne Andrea Zelletta (con l’84% dei voti), poi l’amica Stefania Orlando (67%) e infine Pierpaolo Pretelli (con il 68%), che in precedenza aveva battuto la modella brasiliana Dayane Mello.

"Ragazzi è un'emozione indescrivibile, non riesco ancora a rendermi conto – ha detto Zorzi – Pare che abbia vinto io. Non so più chi abbracciare, sto abbracciando tutti perché fuori non si potrà. Un'esperienza incredibile, non vedo l'ora di rivedere la puntata!". L'influencer milanese ha conquistato il cuore dei telespettatori ed è riuscito a battere l'altra favorita, Dayane Mello.















La modella brasiliana è uscita nel televoto flash contro Pierpaolo Pretelli e vista la reazione del web la sua uscita è stata inaspettata. Dayane, infatti, è stata la prima finalista ufficiale del Grande Fratello Vip 5, ha passato indenne tutte le nomination e poteva contare su un numeroso fan club dal Brasile, suo paese natale.















Nonostante l'uscita, per Dayane, che in questa edizione ha dovuto affrontare il terribile lutto per la morte del fratello Lucas, scomparso ai primi di febbraio dopo un incidente stradale, è stata una serata emozionante. Dopo quasi sei mesi ha potuto riabbracciare Sofia, la figlia che ha avuto dall'ex compagno, il modello Stefano Sala.









E proprio molti fan di Dayane Mello hanno notato che sulla pagina del modello è comparsa una foto di Tommaso Zorzi, ma nessun riferimento al percorso della sua ex fidanzata e madre di sua figlia Sofia. Anche lui ex concorrente del Grande Fratello Vip, Sala ha scritto nelle sue Instagram story un messaggio per il vincitore, Tommaso Zorzi: “Paga da bere”.

